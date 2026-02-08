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Sofía Jaramillo reapareció en redes tras beso con Felipe Saruma: ¿qué dijo?

Sofía Jaramillo nuevamente capturó la atención, luego de que sorprendiera con nueva publicación en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia - Felipe Saruma en entrevista para SuperLike.
Sofía Jaramillo reapareció tras beso con Felipe Saruma. Foto | Canal RCN.

En medio del furor que causó el video en donde quedaron registrados Felipe Saruma y Sofía Jaramillo besándose, recientemente la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reapareció en redes sociales y no pasó desapercibida.

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¿Cuál fue la reciente publicación de Sofía Jaramillo tras ser captada besándose con Felipe Saruma?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido ha construido una comunidad de millones de seguidores, nuevamente apareció y esta vez en compañía de una persona muy especial y con quien ha logrado consolidar una gran amistad.

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Se trata de Valentino Lázaro,quien publicó un video en horas de la madrugada de este domingo en donde aparece junto a ella mientras le da cariñosamente besos en su mejilla.

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En el video que rápidamente capturó la atención de los internautas, además de poder apreciar la gran cercanía de los dos, también quedaron registrados los fuegos artificiales con los que aparentemente habría cerrado su show el cantante Silvestre Dangond, "Gracias por estas ferias tan mágicas Cúcuta", escribió el creador de contenido.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo tras ser captada besándose con Felipe Saruma durante concierto en Cúcuta?

Y aunque la también modelo y empresaria caleña no se refirió explícitamente a lo sucedido con Saruma, en redes el tema continúa apoderándose de la conversación, pues aunque días atrás se venía especulando que algo estaría pasando entre los dos, el beso que protagonizaron en la noche del pasado sábado 1 de agosto, fue la confirmación de la evidente química.

Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia - Felipe Saruma durante una entrevista.
Sofía Jaramillo y Felipe Saruma fueron captados besándose. Foto | Canal RCN.

En el video que rápidamente generó todo tipo de especulaciones entre los usuarios, quedó registrado con lujo de detalle, el momento en el que Saruma y Jaramillo disfrutaban del concierto que ofreció Silvestre en la capital nortesantandereana, sin embargo, fue segundos después cuando la caleña se acercó al creador de contenido para besarlo.

Ante lo ocurrido durante la visita de los dos influencers a Cúcuta y la evidente química que tienen, muchos continúan expectantes por saber qué pasará de aquí en adelante, pues no descartan que sea la posibilidad para que se den una nueva oportunidad en el amor.

Sofía Jaramillo destapó inesperado detalle sobre Alejandro Estrada
Sofía Jaramillo reapareció en redes luego de ser captada con Saruma. (Foto/ Canal RCN)
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