Deiby Ruiz, expareja de La Blanquita, rompió el silencio tras su ruptura con Naim Darrechi

La noticia que confirmó la ruptura entre Katy Cardona y Naim Darrechi, no solo ha llevado a que cientos de seguidores hayan reaccionado, pues incluso en las últimas horas Deiby Ruiz, expareja de la creadora de contenido habría dejado un mensaje que estaría relacionado con el fin de esta relación.

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¿Qué dijo Deiby Ruiz tras la ruptura de La Blanquita y Naim Darrechi?

Y es que, en medio del interés y revuelo que la noticia ha causado entre los seguidores de la pareja, para muchos fue inevitable no estar al tanto de Deiby Ruiz y sus publicaciones en su cuenta de Instagram, por lo que recientemente hubo una en particular que no pasó desapercibida y que fue interpretada como una clara indirecta hacia La Blanquita.

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"Sonríe incluso cuando todo pese porque la vida no siempre será fácil pero tu actitud si puede ser fuerte", fueron las palabras del también creador de contenido colombiano.

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En el mensaje que compartió por medio de sus historias en Instagram, Ruiz también hizo énfasis en cómo lo importante en medio de una situación de dificultad, es hacerle frente "con buena cara", pues desde su opinión, sonreír, es la forma más valiente de no rendirse.

¿Cómo reaccionó Deiby Ruiz tras confirmarse la ruptura entre La Blanquita y Naim Darrechi?

Como era de esperarse, las declaraciones de Deiby desataron una ola de reacciones entre los usuarios, quienes no se quedaron nada y expresaron su opinión más honesta al respecto.

"Yo creo que cuando uno amó a alguien siempre le deseará lo mejor", "Katy aún quiere a Deiby, eso está más que claro", "10 años juntos no son fácil de olvidar", "el tiempo poniendo a todo el mundo en su lugar", "Eso van a terminar volviendo", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Cabe señalar que, la noticia sobre el fin del noviazgo entre la colombiana y el español, se dio en medio de una transmisión en vivo en la que ambos creadores de contenido dieron a conocer su decisión de tomar caminos diferentes.

"Vamos a dejar las cosas claras, Katy y yo ya no estamos juntos, terminamos, yo ya no voy a hacer más show me dijo que no hable que no diga nada, yo no voy a hacer nada de eso, ella y yo ya no estamos juntos por eso las cosas están como están y punto", declaró Naim.

Por su parte, la influencer dio a conocer que, en gran parte, tomó esta decisión porque se sentía agotada de luchar por esta relación, además de reconocer que, al estar con Darrechi sentía que no podía ser ella misma, precisamente porque su ahora exnovio no se lo permitía.