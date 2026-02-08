Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Deiby Ruiz, expareja de La Blanquita, rompió el silencio tras su ruptura con Naim Darrechi

Deiby Ruiz, expareja de La Blanquita, habría enviado mensaje dirigido a la joven creadora de contenid.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Reconocida cantante rompió en llanto tras hablar de su ruptura amorosa: ¿de quién se trata?
La Joaqui confirmó su ruptura amorosa con Luck Ra. | Foto: Freepik

La noticia que confirmó la ruptura entre Katy Cardona y Naim Darrechi, no solo ha llevado a que cientos de seguidores hayan reaccionado, pues incluso en las últimas horas Deiby Ruiz, expareja de la creadora de contenido habría dejado un mensaje que estaría relacionado con el fin de esta relación.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Deiby Ruiz tras la ruptura de La Blanquita y Naim Darrechi?

Y es que, en medio del interés y revuelo que la noticia ha causado entre los seguidores de la pareja, para muchos fue inevitable no estar al tanto de Deiby Ruiz y sus publicaciones en su cuenta de Instagram, por lo que recientemente hubo una en particular que no pasó desapercibida y que fue interpretada como una clara indirecta hacia La Blanquita.

Artículos relacionados

"Sonríe incluso cuando todo pese porque la vida no siempre será fácil pero tu actitud si puede ser fuerte", fueron las palabras del también creador de contenido colombiano.

Artículos relacionados

En el mensaje que compartió por medio de sus historias en Instagram, Ruiz también hizo énfasis en cómo lo importante en medio de una situación de dificultad, es hacerle frente "con buena cara", pues desde su opinión, sonreír, es la forma más valiente de no rendirse.

¿Cómo reaccionó Deiby Ruiz tras confirmarse la ruptura entre La Blanquita y Naim Darrechi?

Como era de esperarse, las declaraciones de Deiby desataron una ola de reacciones entre los usuarios, quienes no se quedaron nada y expresaron su opinión más honesta al respecto.

"Yo creo que cuando uno amó a alguien siempre le deseará lo mejor", "Katy aún quiere a Deiby, eso está más que claro", "10 años juntos no son fácil de olvidar", "el tiempo poniendo a todo el mundo en su lugar", "Eso van a terminar volviendo", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Cabe señalar que, la noticia sobre el fin del noviazgo entre la colombiana y el español, se dio en medio de una transmisión en vivo en la que ambos creadores de contenido dieron a conocer su decisión de tomar caminos diferentes.

"Vamos a dejar las cosas claras, Katy y yo ya no estamos juntos, terminamos, yo ya no voy a hacer más show me dijo que no hable que no diga nada, yo no voy a hacer nada de eso, ella y yo ya no estamos juntos por eso las cosas están como están y punto", declaró Naim.

Por su parte, la influencer dio a conocer que, en gran parte, tomó esta decisión porque se sentía agotada de luchar por esta relación, además de reconocer que, al estar con Darrechi sentía que no podía ser ella misma, precisamente porque su ahora exnovio no se lo permitía.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia - Felipe Saruma en entrevista para SuperLike. Felipe Saruma

Sofía Jaramillo reapareció en redes tras beso con Felipe Saruma: ¿qué dijo?

Sofía Jaramillo nuevamente capturó la atención, luego de que sorprendiera con nueva publicación en redes sociales.

Mujer triste - Corazón de papel roto en dos partes. Influencers

¡Todo quedó grabado! Así fue el último adiós entre La Blanquita y Naim Darrechi tras confirmar su ruptura

En redes sociales empezó a circular el video en donde Naim Darrechi se despidió de La Blanquita y la dejó en Korea.

Corazón roto. Influencers

Naim Darrechi rompió el silencio tras ruptura con La Blanquita: "la amo"

En las últimas horas, Naim Darrechi se pronunció en redes sociales y se mostró afectado por su ruptura con La Blanquita.

Lo más superlike

Ryan Castro sorprendió a los asistentes de importante evento de moda en Colombia. Ryan Castro

Ryan Castro brilló en pasarela de importante evento de moda; así lucía el cantante

Ryan Castro sorprendió en la pasarela de importante evento de moda en el que también participó Salomé, hija de James Rodríguez.

Reconocido atleta confirmó la muerte de su bebé con un desgarrador mensaje Viral

Falleció el bebé de un reconocido atleta; así dieron la triste noticia

Luisa Vergara se pronunció tras la eliminación de Angélica Blandón en MasterChef Celebrity Colombia 2026. Producciones RCN

Luisa Vergara hizo inesperada confesión sobre Angélica Blandón luego de ser eliminada en MasterChef Celebrity

Alejandro Estrada se destacó en La casa de los famosos Colombia por ser uno de los participantes más ordenados. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada mostró su obsesión por limpiar en La casa de los famosos; ¿qué significa según expertos?

El cantante Frankie J generó revuelo por su interpretación del himno nacional de México. Talento internacional

Reconocido cantante mexicano recibió críticas al equivocarse cantando el himno nacional; ¿será multado?