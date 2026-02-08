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¡Todo quedó grabado! Así fue el último adiós entre La Blanquita y Naim Darrechi tras confirmar su ruptura

En redes sociales empezó a circular el video en donde Naim Darrechi se despidió de La Blanquita y la dejó en Korea.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mujer triste - Corazón de papel roto en dos partes.
Revelan video del momento en el que Naim se despidió de la Blanquita. Foto | Freepik.

La ruptura de Katy Cardona, mejor conocida como La Blanquita, y Naim Darrechi, sigue apoderándose de la conversación en redes sociales, esto luego de que ambos confirmaran el fin de su relación por medio de una transmisión en vivo que rápidamente acaparó la atención de los internautas.

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¿Cómo fue la ruptura de La Blanquita y Naim Darrechi?

A raíz del interés que esta noticia ha causado entre los seguidores de los dos creadores de contenido, recientemente se conoció el video en el que quedó registrado el momento en donde el español se despidió de ella para siempre y la dejó en Korea, un acto que, como era de esperarse, generó revuelo.

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"Me voy chao, gracias por todo", fueron las palabras de Darrechi mientras se acercó a ella para darle un beso en la mejilla. Posteriormente, abandonó el lugar sin decir nada más y ella, afectada por la situación, se quedó observándolo hasta que finalmente se fue.

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En medio de la tristeza de La Blanquita por la dolorosa ruptura con su ahora exnovio, una de sus amigas que estaba presente en el lugar, la abrazó y le dio palabras de consuelo para reiterarle que estará para ella durante este momento de dificultad, "no está sola", le dijo.

¿Qué dijo La Blanquita tras su ruptura con Naim Darrechi? Sus palabras causaron conmoción

Tras lo sucedido, la joven colombiana dio algunas declaraciones en las que habló de sus sentimientos y reveló que, de alguna manera, se siente tranquila por todo lo que pudo ofrecerle a Naim en el tiempo que estuvieron juntos.

"Me voy contenta, me voy satisfecha, yo sé que lo que el vivió conmigo y todo lo que yo le enseñé y todo el esfuerzo que puse en él, ninguna mujer lo había puesto en él, yo se que le va a servir para cualquier relación que tenga", señaló.

Así mismo, en otro video que también circula en plataformas digitales, Katy dejó en evidencia las razones por las que, según ella, lo mejor era que ella y Naim tomaran distancia.

"Yo he luchado mucho por esta relación más de lo que ustedes piensan, pero me estoy agotando, no puedo más, lo siento, no puedo más, no puedo dejar de ser yo", mencionó.

Por ahora, usuarios de las redes continúan a la expectativa por saber qué pasará con los influncers y si definitivamente no hay vuelta atrás con la decisión que tomaron como pareja en su momento.

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