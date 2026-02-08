Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¡Alexa y Alejandro se reconciliaron! Así fueron captados durante concierto en Cúcuta

Un video que empezó a circular en redes sociales dejó claro que Alexa Torrex y Alejandro Estrada hicieron las pases.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Alejandro Estrada y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Alejandro Estrada y Alexa Torrex se reconciliaron. Foto | Canal RCN.

El viaje de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia a Cúcuta sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues además de ser la oportunidad para que algunos encontraran el amor como el caso de Sofía Jaramillo, también logró la tan esperada reconciliación entre Alexa Torrex y Alejandro Estrada.

Artículos relacionados

¿Alexa Torrex y Alejandro Estrada se reconciliaron? Todo quedó captado en un video

En medio del interés y el furor que causó la vista de los exparticipantes del reality de convivencia a la capital nortesantandereana, un momento se robó toda la atención durante el concierto de Silvestre Dangond en donde por supuesto ellos estuvieron presentes, y fue precisamente el reencuentro entre el ganador de esta tercera temporada y el llamado 'Torbellino morado'.

Artículos relacionados

Y es que de acuerdo con las imágenes que empezaron a circular en las plataformas digitales, el concierto fue la oportunidad perfecta para que ambos al fin coincidieran y se dieran el chance de tener una conversación tranquila luego de varios meses en los que los dos decidieron tomar distancia.

Artículos relacionados

Lo que se puede apreciar en varias grabaciones que se filtraron hace pocas horas, es cómo los dos cucuteños sostuvieron una larga charla en donde lograron, al parecer, limar sus asperezas y dejar atrás todas sus diferencias, dando así pasó a la posibilidad de mantener una relación cercana tal y como sucedió al interior del programa que lo unió.

Alejandro Estrada y Alexa Torrex forjaron una gran amistad en La casa de los famosos.
Alexa Torrex y Alejandro Estrada fueron captados abrazándose en concierto de Cúcuta. Foto: RCN

¿Cuál es el video en el que quedaron registrados Alexa Torrex y Alejandro Estrada?

Como era de esperarse, el momento que protagonizaron ambos famosos rápidamente capturó la atención de los internautas, quienes no se guardaron nada y se unieron a la conversación para dar su opinión sin filtro al respecto.

"Me encanta verlos juntos", "Qué bueno por ellos", "El sabía que eran puros berrinches de ella", " Después de dar drama y novela ella fue la que habló mal de él y él nunca salió a decir nada malo", "Tan bellos", "Por eso alejo no hizo escándalo y no se puso en las mismas que ella", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por ahora, seguidores de Estrada y Torrex continúan a la expectativa por conocer qué pasará de aquí en adelante, además, esperan escuchar las primeras declaraciones de los dos luego de su reconciliación.

Alexa Torrex y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Alexa Torrex y Alejandro Estrada dejaron atrás su diferencias. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia - Felipe Saruma durante una entrevista. Felipe Saruma

Captan a Sofía Jaramillo y Felipe Saruma besándose en pleno concierto

En el video se puede observar con lujo de detalle el momento en el que Sofía Jaramillo decidió besar a Felipe Saruma.

Alejandro Estrada llegó a Cúcuta, pero vivió una lamentable situación. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada reaccionó tras la grave situación ocurrida en Cúcuta: “Me duele”

La situación de inseguridad coincidió con la llegada de Alejandro Estrada y el actor envió un contundente mensaje.

Mujer triste - Corazón de papel roto en dos partes. Influencers

La Blanquita apareció devastada y se pronunció tras ruptura con Naim Darrechi: "no puedo más"

La Blanquita se mostró afectada y rompió en llanto al hablar de cómo se siente tras su ruptura con Naim Darrechi.

Lo más superlike

Ryan Castro sorprendió a los asistentes de importante evento de moda en Colombia. Ryan Castro

Ryan Castro brilló en pasarela de importante evento de moda; así lucía el cantante

Ryan Castro sorprendió en la pasarela de importante evento de moda en el que también participó Salomé, hija de James Rodríguez.

Reconocido atleta confirmó la muerte de su bebé con un desgarrador mensaje Viral

Falleció el bebé de un reconocido atleta; así dieron la triste noticia

Luisa Vergara se pronunció tras la eliminación de Angélica Blandón en MasterChef Celebrity Colombia 2026. Producciones RCN

Luisa Vergara hizo inesperada confesión sobre Angélica Blandón luego de ser eliminada en MasterChef Celebrity

Alejandro Estrada se destacó en La casa de los famosos Colombia por ser uno de los participantes más ordenados. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada mostró su obsesión por limpiar en La casa de los famosos; ¿qué significa según expertos?

El cantante Frankie J generó revuelo por su interpretación del himno nacional de México. Talento internacional

Reconocido cantante mexicano recibió críticas al equivocarse cantando el himno nacional; ¿será multado?