¡Alexa y Alejandro se reconciliaron! Así fueron captados durante concierto en Cúcuta

El viaje de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia a Cúcuta sigue dando de qué hablar en redes sociales, pues además de ser la oportunidad para que algunos encontraran el amor como el caso de Sofía Jaramillo, también logró la tan esperada reconciliación entre Alexa Torrex y Alejandro Estrada.

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¿Alexa Torrex y Alejandro Estrada se reconciliaron? Todo quedó captado en un video

En medio del interés y el furor que causó la vista de los exparticipantes del reality de convivencia a la capital nortesantandereana, un momento se robó toda la atención durante el concierto de Silvestre Dangond en donde por supuesto ellos estuvieron presentes, y fue precisamente el reencuentro entre el ganador de esta tercera temporada y el llamado 'Torbellino morado'.

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Y es que de acuerdo con las imágenes que empezaron a circular en las plataformas digitales, el concierto fue la oportunidad perfecta para que ambos al fin coincidieran y se dieran el chance de tener una conversación tranquila luego de varios meses en los que los dos decidieron tomar distancia.

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Lo que se puede apreciar en varias grabaciones que se filtraron hace pocas horas, es cómo los dos cucuteños sostuvieron una larga charla en donde lograron, al parecer, limar sus asperezas y dejar atrás todas sus diferencias, dando así pasó a la posibilidad de mantener una relación cercana tal y como sucedió al interior del programa que lo unió.

Alexa Torrex y Alejandro Estrada fueron captados abrazándose en concierto de Cúcuta. Foto: RCN

¿Cuál es el video en el que quedaron registrados Alexa Torrex y Alejandro Estrada?

Como era de esperarse, el momento que protagonizaron ambos famosos rápidamente capturó la atención de los internautas, quienes no se guardaron nada y se unieron a la conversación para dar su opinión sin filtro al respecto.

"Me encanta verlos juntos", "Qué bueno por ellos", "El sabía que eran puros berrinches de ella", " Después de dar drama y novela ella fue la que habló mal de él y él nunca salió a decir nada malo", "Tan bellos", "Por eso alejo no hizo escándalo y no se puso en las mismas que ella", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por ahora, seguidores de Estrada y Torrex continúan a la expectativa por conocer qué pasará de aquí en adelante, además, esperan escuchar las primeras declaraciones de los dos luego de su reconciliación.