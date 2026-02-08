Naim Darrechi rompió el silencio tras ruptura con La Blanquita: "la amo"

En medio del revuelo e interés que continúa causando la reciente ruptura entre Katy Cardona y Naim Darrechi, el creador de contenido español recientemente rompió el silencio para dar sus primeras declaraciones luego de que ambos confirmaran su decisión durante una transmisión en vivo.

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¿Qué dijo Naim Darrchi tras su ruptura con La Blanquita?

La notica que rápidamente acaparó la atención de miles de internautas, llevó a que Darrechi se pronunciara horas después para hablar de lo sucedido y confesara cómo se siente luego de que ambos decidiera tomar rumbos distintos.

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"Katy es una personas maravillosa que me ha aportado un montón, que me ha enseñado un montón de cosas lindas, la amo, eso es un hecho, no se quita de un día pa otro, si necesita algún día algo, si necesita mi ayuda o le pasa algo yo voy a estar ahí", fueron las declaraciones del joven.

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¿Cuál fue el mensaje que Naim Darrechi le envió a La Blanquita tras confirmarse su ruptura?

Durante su aparición en un live, Naim se quebró al enviarle un mensaje a La Blanquita, a quien le reiteró su apoyo a pesar de la distancia que ahora los separa, dejándole claro que estará para ella en todo momento y en cualquier circunstancia.

"...Que cuente conmigo, pero por el bien de los dos, por el bien de nuestra relación era hora de agarrar distancia digamos", agregó el influencer español.

En su pronunciamiento, Naim, además de mostrarse afectado por todo lo que ha ocurrido y la manera en la que terminó su relación con la colombiana, habló de todo lo bueno que a los dos los caracteriza, sin embargo, precisó en que quizás este no era el momento de los dos, "ha sido lindo", comentó con tristeza.

¿Cómo terminaron La Blanquita y Naim Darrechi?

Cabe señalar que la noticia del fin de su noviazgo, fue confirmada este sábado 1 de agosto cuando ambos en un transmisión se dejaron ver discutiendo y a su vez confirmaron que ya no estaban juntos.

Vamos a dejar las cosas claras, Katy y yo ya no estamos juntos, terminamos, yo ya no voy a hacer más show me dijo que no hable que no diga nada, yo no voy a hacer nada de eso, ella y yo ya no estamos juntos por eso las cosas están como están y punto", señaló Darrechi.

Por ahora, internautas siguen de cerca cada una de las apariciones de los dos influecers, pues desde que pusieron fin a su noviazgo ambos han trasmitido en vivo mostrando detalles de cómo están emocionalmente.