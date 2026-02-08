¿Andrea Valdiri reaccionó al beso de Sofía Jaramillo y Saruma? Estoy dijo

El beso que protagonizaron Felipe Sarumay Sofía Jaramillo durante reciente concierto en Cúcuta, continúa apoderándose de la conversación en redes sociales, pues luego de varios rumores que apuntaban hacia un supuesto romance, ambos terminaron confirmando que, en efecto, sí venía pasando algo entre los dos.

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¿Andrea Valdiri se pronunció tras el beso de Sofía Jaramillo y Felipe Saruma?

Ante el interés que este tema he generado entre los internautas, recientemente Andrea Valdirireapareció en su cuenta de Instagram en medio de la noticia del beso de Sofía y Felipe, por lo que muchos no dejaron pasar por alto su última publicación.

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Y es que, de acuerdo con el último video que compartió Valdiri en su cuenta oficial de Instagram, este fin de semana estuvo dedicado a pasar tiempo de calidad con sus hijas, a quien es presumió en sus historias dejando ver implícitamente que, en este momento de su vida su prioridad está puesta en ellas y no en lo que sucede a su alrededor.

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"Qué niña tan espectacular, estás muy hermosa, por qué eres tan bella hija, wow, pura Shaki Shaki, me encanta mi amor, la vamos a pasar delicioso", fueron las palabras de Valdiri mientras grababa a su hija menor.

Sofía Jaramillo y Felipe Saruma fueron captados besándose. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri tras el beso de Saruma y Sofía Jaramillo?

Segundos después, la reconocida creadora de contenido apareció desde un carro que es conducido por su hija mayor, Isabella, dejando ver entre risas, que ella es la única persona que puede sacarla de su casa en pijama.

"La única que me saca así de la casa con mascarilla, gafa y pijama es mi querida hija Isabella porque se va con sus amigos a ver pelis", mencionó Valdiri, quien, según lo comentó, estaba acostada poniéndose linda cuando de repente llegó su "su tormento más grande".

Andrea Valdiri reapareció tras beso de Sofía Jaramillo y Felipe Saruma.| Foto del Canal RCN.

Frente a lo ocurrido con Saruma, su exesposo, Valdiri prefirió mantenerse al margen, sin embargo, el hecho de que apareciera junto a Isabella y Adhara, es una clara señal que, más allá de lo que se diga afuera, su polo a tierra siempre será sus dos hijas.