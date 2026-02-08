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VIDEO: este es el género del bebé que espera Juliana Calderón: ¿es niño o niña?

Salió a la luz un video que confirma cuál es el género del bebé que espera Juliana Calderón junto a misterioso hombre.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
VIDEO: este es el género del bebé que espera Juliana Calderón: ¿es niño o niña?
¿Cuál es el género del bebé que espera Juliana Calderón? | Foto: Canal RCN y Freepik

En las últimas horas, el nombre de Juliana Calderón se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por un video que salió a la luz en las redes sociales de uno de sus allegados frente a cuál es el género de su bebé, generando todo tipo de opiniones al respecto.

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¿Cuál es le género del bebé que espera Juliana Calderón?

En un reciente video que compartió uno de los allegados de las hermanas Calderón llamado Julio Flórez, quien es creador de contenido digital, se evidencia que en la tarde de este domingo 2 de agosto, se llevó a cabo la revelación de género del bebé que espera, pues, será una niña.

En el video que compartió Julio Flórez quien cuenta con más de 288 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, se evidencian todos los detalles que se llevaron a cabo durante la revelación de género de la bebé que espera Juliana, pues, expresó las siguientes palabras:

VIDEO: este es el género del bebé que espera Juliana Calderón: ¿es niño o niña?
El bebé que espera Juliana Calderón será niña. | Foto: Freepik

“Felicidades amiga linda”, agregó Julio Flórez.

También se evidencia que Juliana Calderón está atravesando por un importante momento a nivel personal, en especial, por el próximo nacimiento de la bebé que espera junto a un hombre con quien aparece en el video, quien aparentemente, es el papá de su bebé.

¿Cómo se llevó a cabo la revelación de género de la bebé que espera Juliana Calderón?

En varias de las publicaciones compartidas por parte de los allegados de Juliana, se evidencian todos los detalles que se llevaron a cabo durante el evento.

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Así también, todos los invitados, incluyendo a Juliana, Yina y todas sus hermanas, están vestidos de tonalidad blanca durante el evento.

VIDEO: este es el género del bebé que espera Juliana Calderón: ¿es niño o niña?
Estas reacciones ha dejado la revelación del género de Juliana Calderón. | Foto: Canal RCN

De este modo, los internautas comenzaron a generar todo tipo de reacciones, en especial por la identidad del hombre con el que Juliana Calderón sostendría una relación.

Aunque por el momento se desconoce cuál es el nombre del hombre que sería el padre de la bebé que espera Juliana Calderón, los internautas han generado todo tipo de opiniones al respecto.

Con base en esto, Juliana tuvo la oportunidad de contar con la compañía de sus familiares y allegados durante el importante momento que está atravesado a nivel emocional por el próximo nacimiento de la bebé que espera.

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