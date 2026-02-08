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Felipe Saruma reaparece en redes tras darse un beso en público con Sofía Jaramillo: ¿qué dijo?

Felipe Saruma dejó un sorpresivo mensaje en sus redes tras ser captado dándose un beso con Sofía Jaramillo, desatando opiniones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Felipe Saruma reaparece en redes tras darse un beso en público con Sofía Jaramillo: ¿qué dijo?
¿Cuál fue el mensaje que compartió Felipe Saruma tras su beso con Sofía Jaramillo? | Fotos: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Felipe Saruma se ha convertido en centro de atención mediática a través de las distintas plataformas digitales al ser captado dándose un beso con Sofía Jaramillo durante un concierto en las Ferias de Cúcuta.

Con base en esto, los internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por una reciente publicación que compartió Saruma en sus redes, al ver si se pronunció o no al respecto.

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¿Cómo fue el beso que se dieron Felipe Saruma y Sofía Jaramillo en las últimas horas?

Felipe Saruma reaparece en redes tras darse un beso en público con Sofía Jaramillo: ¿qué dijo?
¿Cuál fue el beso que Sofía Jaramillo se dio con Felipe Saruma? | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Felipe Saruma ha adquirido gran visibilidad a lo largo de su amplia trayectoria profesional, no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino también, por un video y fotografías que salieron a la luz en las redes sociales en el que fue captado dándose un beso con Sofía Jaramillo.

En las fotografías se evidencia que hay una química especial entre Felipe y Sofía, quienes han generado todo tipo de opiniones al ser captados en medio de un evento.

¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Felipe Saruma mediante sus redes?

En medio del reciente beso que se dieron Felipe Saruma y Sofía Jaramillo, los internautas se han preguntado acerca de si ambas celebridades han dejado un mensaje al respecto.

Por esta razón, Felipe Saruma compartió una reciente historia a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores, en el que le expresa su agradecimiento a varios de sus amigos, quienes lo acompañaron durante el evento, pues, expresó las siguientes palabras:

“Gracias por la oportunidad siempre”, agregó Felipe Saruma.

Aunque por el momento Felipe Saruma y Sofía Jaramillo no han compartido algún tipo de pronunciamiento frente a tener una relación sentimental o no, los internautas se han sorprendido al ver que existe una química especial entre ambos.

Felipe Saruma reaparece en redes tras darse un beso en público con Sofía Jaramillo: ¿qué dijo?
Esto dijo Saruma tras su beso con Sofía Jaramillo. | Foto: Canal RCN

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Así también, los navegantes también han generado todo tipo de comentarios al respecto frente al presunto gusto de Alexa Torrex por Felipe Saruma en medio de un video que compartieron al respecto. Sin embargo, la influenciadora no confirmó nada, pese a los rumores.

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