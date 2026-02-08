Mánager de Alexa Torrex explota contra equipo de Alejandro Estrada: "No esperamos aceptación"

La relación entre Alexa Torrex y Alejandro Estrada volvió a ser tema de conversación luego de un encuentro que tuvieron en Cúcuta.

Tras las imágenes en las que se les vio hablando y abrazándose, el mánager de la creadora de contenido decidió pronunciarse sobre lo ocurrido y sobre un supuesto comunicado que emitió el equipo del zorro.

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¿Qué dijo el mánager de Alexa Torrex sobre el encuentro con Alejandro Estrada?

David Rojas, mánager de Alexa Torrex, ha sacudido las redes sociales al compartir a través de su cuenta de Instagram un fuerte comunicado en el que se refiere al equipo del actor, mencionando que han difamado malas noticias sobre su representante.

David Rojas reveló en un comunicado que Alexa Torrex no le pidió perdón a Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, en el mensaje aseguró que la aproximación de la cucuteña en el evento en que fueron captados juntos abrazándose y dialogando fue únicamente un gesto de respeto y no una reconciliación como algunos seguidores interpretaron.

“Alexa Torrex se acercó a saludar con respeto y a dejar atrás cualquier diferencia. Eso fue todo. Cualquier versión distinta no corresponde a la realidad”, escribió Rojas en su cuenta de Instagram.

Además, el representante de la creadora de contenido aseguró que no buscan entrar en discusiones públicas y que prefieren enfocarse en sus proyectos y trabajo.

Todo esto se debió aparentemente a un comunicado del equipo del zorro, que posteriormente fue eliminado y que estaría mencionando que Alexa se acercó a Alejandro para pedir disculpas por sus acciones.

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¿Por qué se habló de una posible reconciliación entre Alexa Torrex y Alejandro Estrada?

La conversación surgió luego de que ambos coincidieran en Cúcuta y fueran captados compartiendo algunos minutos juntos.

Las imágenes generaron comentarios entre sus seguidores, quienes señalaron que podría tratarse de un acercamiento después de varios meses de distancia.

Alexa Torrex y Alejandro Estrada se reencontraron en Cúcuta tras su salida de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex y Alejandro Estrada construyeron una cercana amistad dentro de la competencia, lo que llevó a que muchos televidentes siguieran de cerca su relación.

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¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Alejandro Estrada después del reality?

Luego del final de la competencia, Alexa Torrex habló en diferentes espacios sobre el distanciamiento con Alejandro Estrada y aseguró que sintió que la amistad que tenían había cambiado fuera del programa.

Ahora, tras las imágenes del encuentro en Cúcuta, el mánager de la creadora de contenido fue enfático en señalar que no hubo una reconciliación ni un acercamiento diferente al saludo que protagonizaron.