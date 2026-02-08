Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mánager de Alexa Torrex explota contra equipo de Alejandro Estrada: "No esperamos aceptación"

David Rojas, mánager de Alexa Torrex, se pronunció con un contundente mensaje en redes luego del encuentro con Alejandro Estrada en Cúcuta.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Alejandro Estrada y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia
David Rojas, mánager de Alexa Torrex reveló que su representante nunca le pidió perdón a Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

La relación entre Alexa Torrex y Alejandro Estrada volvió a ser tema de conversación luego de un encuentro que tuvieron en Cúcuta.

Tras las imágenes en las que se les vio hablando y abrazándose, el mánager de la creadora de contenido decidió pronunciarse sobre lo ocurrido y sobre un supuesto comunicado que emitió el equipo del zorro.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el mánager de Alexa Torrex sobre el encuentro con Alejandro Estrada?

David Rojas, mánager de Alexa Torrex, ha sacudido las redes sociales al compartir a través de su cuenta de Instagram un fuerte comunicado en el que se refiere al equipo del actor, mencionando que han difamado malas noticias sobre su representante.

Alejandro Estrada y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia
David Rojas reveló en un comunicado que Alexa Torrex no le pidió perdón a Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, en el mensaje aseguró que la aproximación de la cucuteña en el evento en que fueron captados juntos abrazándose y dialogando fue únicamente un gesto de respeto y no una reconciliación como algunos seguidores interpretaron.

“Alexa Torrex se acercó a saludar con respeto y a dejar atrás cualquier diferencia. Eso fue todo. Cualquier versión distinta no corresponde a la realidad”, escribió Rojas en su cuenta de Instagram.

Además, el representante de la creadora de contenido aseguró que no buscan entrar en discusiones públicas y que prefieren enfocarse en sus proyectos y trabajo.

Todo esto se debió aparentemente a un comunicado del equipo del zorro, que posteriormente fue eliminado y que estaría mencionando que Alexa se acercó a Alejandro para pedir disculpas por sus acciones.

Artículos relacionados

¿Por qué se habló de una posible reconciliación entre Alexa Torrex y Alejandro Estrada?

La conversación surgió luego de que ambos coincidieran en Cúcuta y fueran captados compartiendo algunos minutos juntos.

Las imágenes generaron comentarios entre sus seguidores, quienes señalaron que podría tratarse de un acercamiento después de varios meses de distancia.

Alexa Torrex y Alejandro Estrada y en La casa de los famosos Colombia
Alexa Torrex y Alejandro Estrada se reencontraron en Cúcuta tras su salida de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia, Alexa Torrex y Alejandro Estrada construyeron una cercana amistad dentro de la competencia, lo que llevó a que muchos televidentes siguieran de cerca su relación.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Alejandro Estrada después del reality?

Luego del final de la competencia, Alexa Torrex habló en diferentes espacios sobre el distanciamiento con Alejandro Estrada y aseguró que sintió que la amistad que tenían había cambiado fuera del programa.

Ahora, tras las imágenes del encuentro en Cúcuta, el mánager de la creadora de contenido fue enfático en señalar que no hubo una reconciliación ni un acercamiento diferente al saludo que protagonizaron.

"Si alguien quiere responder, que sea con arte, con proyectos y con resultados. Nosotros seguiremos construyendo nuestro camino y dejando que el público saque sus propias conclusiones”, concluyó en su mensaje.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón compartió su reacción frente a la revelación de género de su hermana: ¿qué dijo? Yina Calderón

Yina Calderón compartió su reacción frente a la revelación de género de su hermana: ¿qué dijo?

Salió a la luz un video en el que Yina Calderón reaccionó al enterarse que será tía de una niña tras el embarazo de Juliana.

Omar Murillo y Koral Costa Omar Murillo

Omar Murillo y Koral Costa despiertan rumores de reconciliación tras curiosa publicación en redes

Omar Murillo sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía junto a Koral Costa que generó especulaciones de reconciliación.

Salió a la luz una fotografía que revelaría la identidad del novio de Juliana Calderón: ¿quién es? Juliana Calderón

Salió a la luz una fotografía que revelaría la identidad del novio de Juliana Calderón: ¿quién es?

Durante la revelación del género que espera Juliana Calderón, se reveló la identidad del hombre que sería el papá de su bebé.

Lo más superlike

Duelo en la televisión, falleció reconocido actor tras ser hallado sin vida en su casa, ¿quién? Talento internacional

Duelo en la televisión, falleció reconocido actor tras ser hallado sin vida en su casa, ¿quién?

La televisión se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de un famoso actor de manera inesperada.

Ryan Castro sorprendió a los asistentes de importante evento de moda en Colombia. Ryan Castro

Ryan Castro brilló en pasarela de importante evento de moda; así lucía el cantante

Luisa Vergara se pronunció tras la eliminación de Angélica Blandón en MasterChef Celebrity Colombia 2026. Producciones RCN

Luisa Vergara hizo inesperada confesión sobre Angélica Blandón luego de ser eliminada en MasterChef Celebrity

Alejandro Estrada se destacó en La casa de los famosos Colombia por ser uno de los participantes más ordenados. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada mostró su obsesión por limpiar en La casa de los famosos; ¿qué significa según expertos?

El cantante Frankie J generó revuelo por su interpretación del himno nacional de México. Talento internacional

Reconocido cantante mexicano recibió críticas al equivocarse cantando el himno nacional; ¿será multado?