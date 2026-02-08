Una exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia causó sorpresa entre sus seguidores al revelar que dejó la actuación para iniciar una nueva etapa como presentadora de noticias.

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¿Quién es la exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia que ahora es presentadora de noticias?

La exparticipante de la cocina más famosa de Colombia, Carolina Acevedo, ha sorprendido a sus más de 900 mil seguidores al revelar que ahora presenta la sección de entretenimiento de un noticiero colombiano.

Carolina Acevedo sorprendió al dejar la actuación y dedicarse a la presentación de televisión. (Foto: Canal RCN)

Por medio de su cuenta de Instagram reveló que se encontraba emocionada de asumir este reto que comenzó a ejercer desde el pasado 24 de julio.

"Feliz de contarles que soy la presentadora de 15 Minutos Más. Un espacio para descubrir a nuestros artistas desde otra mirada, con conversaciones más cercanas, auténticas y humanas. Qué felicidad compartir este nuevo comienzo con ustedes", escribió.

Tras la publicación, varios colegas y figuras del entretenimiento la felicitaron por este nuevo logro profesional, una faceta diferente a la que había mostrado anteriormente en la actuación.

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¿Qué mensajes recibió Carolina Acevedo en redes tras anunciar su nuevo reto como presentadora de noticias?

Tras anunciar su nuevo reto como presentadora de noticias, Carolina Acevedo recibió varios mensajes de apoyo por parte de colegas y figuras del entretenimiento.

Al igual que su personaje en 'Las de siempre', Carolina Acevedo se convirtió en presentadora de un importante noticiero. (Foto: Canal RCN)

La actriz Yaneth Waldman y Carolina Sabino reaccionaron a la publicación con emojis de aplausos, mientras que la presentadora Diva Jessurum le escribió: “Me encanta 👏👏👏, eres espectacular”, celebrando esta nueva etapa de la actriz.

Por su parte, el periodista de Buen día, Colombia, David de los Ríos, también se sumó a las felicitaciones y recordó con humor los procesos que tuvo que realizar para llegar a este nuevo proyecto: “Te lo dije, hicimos muchos casting detrás de cámaras, jajajajja”.

Además, varios seguidores de Carolina destacaron su talento y le enviaron mensajes de apoyo por este cambio profesional.

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¿En qué año participó Carolina Acevedo en MasterChef Celebrity Colombia?

Carolina Acevedo participó en MasterChef Celebrity Colombia en 2023, edición en la que logró quedarse con el título de ganadora tras superar diferentes retos culinarios y demostrar su talento en la cocina.

En la última etapa del reality de Canal RCN, Carolina compitió junto a Adrián Parada, Marianela (Nela) González y Daniela Tapia, quienes también fueron finalistas de esa temporada.

Su paso por el programa permitió que los televidentes conocieran una faceta diferente de la actriz, más allá de su trayectoria en la televisión.