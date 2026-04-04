Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Él es Lucas Jaramillo, el hombre con quien Carolina Acevedo anunció su compromiso

Carolina Acevedo confirmó su compromiso con Lucas Jaramillo, diseñador y figura del entretenimiento en Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Carolina Acevedo anunció su compromiso con Lucas Jaramillo; ¿quién es él?
La vida de Lucas Jaramillo llama la atención en redes / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Carolina Acevedo continúa llamando la atención de sus seguidores, quienes en redes sociales se preguntan quién es el hombre con el que anunció su compromiso.

Artículos relacionados

 

¿Quién es Lucas Jaramillo, pareja de Carolina Acevedo?

Lucas Jaramillo es un diseñador y creativo con trayectoria en el entretenimiento colombiano. Su nombre comenzó a ser reconocido tras convertirse en el primer ganador de La isla de los famosos, reality del Canal RCN que le dio visibilidad a nivel nacional.

Además de su carrera profesional, su vida personal también ha estado ligada al medio. Estuvo casado durante 12 años con la actriz Cristina Umaña, con quien tiene un hijo.

Un aspecto que ha llamado la atención de los internautas es que Umaña y Carolina Acevedo son primas, aunque ambas han manejado la situación de manera cordial, sin generar conflictos públicos.

Artículos relacionados

 

¿Cómo anunció Carolina Acevedo su compromiso?

La relación entre Carolina y Lucas comenzó en 2022. Según ha contado la actriz en entrevistas, él llegó a su vida en un momento en el que no estaba interesada en iniciar una relación. Con el tiempo, el vínculo evolucionó, pasando de una amistad a una relación estable.

El 3 de abril de 2026, Acevedo confirmó su compromiso con Lucas Jaramillo tras tres años de relación. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje que acompañó el momento de la propuesta.

¿Cómo anunció Carolina Acevedo su compromiso?
Carolina Acevedo conmovió al anunciar su compromiso en redes (Foto del Canal RCN y Freepik)

La pedida de mano ocurrió mientras sonaba la canción “Si nos dejan”, en un espacio familiar.

“No es solo un anillo… es la forma más linda de decir ‘esto es real", destacó.

El anuncio llamó la atención porque en ocasiones anteriores la actriz había expresado que no tenía planes de casarse. Sin embargo, este nuevo paso evidenciaría un cambio en su perspectiva frente al compromiso.

Artículos relacionados

 

¿Qué ha dicho Carolina Acevedo sobre su relación con Lucas Jaramillo?

Carolina Acevedo ha hablado en diferentes espacios sobre el impacto que ha tenido su relación con Lucas Jaramillo en su vida. Ha explicado que su historia comenzó sin expectativas, pero que con el tiempo se transformó en una relación sólida.

¿Qué ha dicho Carolina Acevedo sobre su relación con Lucas Jaramillo?
Carolina Acevedo habla de su relación con Lucas Jaramillo / (Foto del Canal RCN)

En sus declaraciones, ha destacado que Lucas no solo es su pareja, sino también su “gran amigo” y compañero en diferentes aspectos de su vida, incluidos los viajes y proyectos personales.

Según lo que ha compartido, la tranquilidad que ha encontrado en esta relación fue clave para reconsiderar su postura frente al matrimonio. Los internautas afirman que este cambio refleja una etapa distinta en la vida de la actriz.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocido cantante se bajó del escenario. Talento nacional

Famoso cantante vallenato se bajó del escenario al vivir incómodo momento con el público; ¿qué pasó?

Reconocido cantante colombiano tuvo que suspender su presentación al vivir un episodio inesperado con los asistentes.

Violeta Bergonzi causa sensación con video viral y Alejandra Ávila aparece con llamativa reacción Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños y gesto de Alejandra Ávila no pasó desapercibido, ¿qué dijo?

Violeta Bergonzi celebró su cumpleaños con un trend viral que desató una curiosa reacción de la actriz Alejandra Ávila.

Karen Sevillano cuenta el susto que vivió. Karen Sevillano

Karen Sevillano reaccionó a un inesperado encuentro con uno de los animales más venenosos del mundo: "Casi muero"

Karen Sevillano sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo vivió un momento inesperado en medio de su paseo.

Lo más superlike

Juanda Caribe discute fuertemente con Tebi. Juanda Caribe

Juanda Caribe y Tebi protagonizaron un duro enfrentamiento en La casa de los famosos; ¿Serán castigados?

Juanda Caribe y Tebi desataron un enfrentamiento lleno de gritos e insultos en La casa de los famosos Colombia 3.

Talento internacional

Famoso cantante vence el cáncer por sexta vez y celebra su triunfo en redes sociales: "Sigo aquí"

Paola Jara emociona a sus fans al publicar un video jugando con Emilia Paola Jara

Paola Jara conmovió las redes al revelar un video jugando con Emilia: ¿por fin mostró su rostro?

Crea así de fácil una foto viral con las frutas infieles de TikTok Viral

¿Cómo hacer la foto viral con las frutas infieles de TikTok? Te lo explicamos paso a paso

Mateo Varela y Norma Nivia en La casa de los famosos Colombia. Norma Nivia

Mateo Valera hizo llorar a Norma Nivia tras impresionante regalo de cumpleaños: le regaló una estrella