Carolina Acevedo anunció su compromiso con Lucas Jaramillo; ¿quién es él?

Carolina Acevedo continúa llamando la atención de sus seguidores, quienes en redes sociales se preguntan quién es el hombre con el que anunció su compromiso.

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¿Quién es Lucas Jaramillo, pareja de Carolina Acevedo?

Lucas Jaramillo es un diseñador y creativo con trayectoria en el entretenimiento colombiano. Su nombre comenzó a ser reconocido tras convertirse en el primer ganador de La isla de los famosos, reality del Canal RCN que le dio visibilidad a nivel nacional.

Además de su carrera profesional, su vida personal también ha estado ligada al medio. Estuvo casado durante 12 años con la actriz Cristina Umaña, con quien tiene un hijo.

Un aspecto que ha llamado la atención de los internautas es que Umaña y Carolina Acevedo son primas, aunque ambas han manejado la situación de manera cordial, sin generar conflictos públicos.

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¿Cómo anunció Carolina Acevedo su compromiso?

La relación entre Carolina y Lucas comenzó en 2022. Según ha contado la actriz en entrevistas, él llegó a su vida en un momento en el que no estaba interesada en iniciar una relación. Con el tiempo, el vínculo evolucionó, pasando de una amistad a una relación estable.

El 3 de abril de 2026, Acevedo confirmó su compromiso con Lucas Jaramillo tras tres años de relación. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde publicó un mensaje que acompañó el momento de la propuesta.

Carolina Acevedo conmovió al anunciar su compromiso en redes (Foto del Canal RCN y Freepik)

La pedida de mano ocurrió mientras sonaba la canción “Si nos dejan”, en un espacio familiar.

“No es solo un anillo… es la forma más linda de decir ‘esto es real", destacó.

El anuncio llamó la atención porque en ocasiones anteriores la actriz había expresado que no tenía planes de casarse. Sin embargo, este nuevo paso evidenciaría un cambio en su perspectiva frente al compromiso.

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¿Qué ha dicho Carolina Acevedo sobre su relación con Lucas Jaramillo?

Carolina Acevedo ha hablado en diferentes espacios sobre el impacto que ha tenido su relación con Lucas Jaramillo en su vida. Ha explicado que su historia comenzó sin expectativas, pero que con el tiempo se transformó en una relación sólida.

Carolina Acevedo habla de su relación con Lucas Jaramillo / (Foto del Canal RCN)

En sus declaraciones, ha destacado que Lucas no solo es su pareja, sino también su “gran amigo” y compañero en diferentes aspectos de su vida, incluidos los viajes y proyectos personales.

Según lo que ha compartido, la tranquilidad que ha encontrado en esta relación fue clave para reconsiderar su postura frente al matrimonio. Los internautas afirman que este cambio refleja una etapa distinta en la vida de la actriz.