El lunes 30 de marzo, volvió el polémico teléfono a La casa de los famosos Colombia 2026 y desde entonces, los participantes han estado alertas a que suene debido a que quieren los beneficios o poderes que este puede traer.

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Hasta el momento, el teléfono ha sonado 11 veces y esta noche a las 11:55 PM, sería la última llamada del jefe, quien dejará que el participante que conteste pueda recibir un audio de un familiar.

Por otro lado, esta tarde, el jefe hizo otra llamada, la cual generó bastante especulación en la casa debido a su poder, pues el juego se moverá con una decisión radical.

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¿Cuál es la decisión radical que dejó el jefe a través de su llamada en La casa de los famosos Colombia 2026?

Precisamente, esta llamada trae un gran beneficio y es que este poder de salvación permite que uno de los nominados salga de la placa, pero si quien contesta está en riesgo de eliminación, no podrá usar el beneficio a su favor.

Beba da golpe en el juego tras recibir un inesperado poder del jefe. (Foto: Canal RCN)

A las 6:26 PM sonó el teléfono con su penúltima llamada en La casa de los famosos Colombia 2026 y contestó Beba, quien deberá decir en la gala de esta noche de viernes santo, a quién salvará.

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¿Cuál fue la reacción de Beba al contestar el llamado del jefe y conocer este gran poder en La casa de los famosos Colombia 2026?

Sin duda, este poder genera especulaciones porque esto mueve el juego y la decisión que se tome esta noche cambiaría las estrategias, por eso la reacción de Beba fue con gritos y saltos, porque con el beneficio de Valentino, el juego podría darse a su favor.

Beba recibe el poder de salvación tras contestar la llamada del jefe. (Foto: Canal RCN)

¿Qué otros beneficios han traído las llamadas en La casa de los famosos Colombia 2026?

La primera llamada la contestó Juanda Caribe y fue gracias a él que se conoció que entraría una nueva participante. Otra de las llamadas la contestó Karola, quien envió una placa a Marilyn Patiño y, además, con candado.

Así mismo, Eidevin López, a respondedor el teléfono recibió el beneficio de duplicar sus votos en nominación, mientras que Alejando Estrada logró triplicarlos.

Mariana Zapata recibió el poder de la inmunidad, otorgada a Juanda Caribe, Marilyn recibió un video de un familiar, Tebi Bernal pudo nominar a Mariana y Valentino, tendrá que intercambiar a alguien de la placa con un famoso que no esté nominado.