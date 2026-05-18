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Alejandro Estrada se ganó la última prueba de liderazgo en La casa de los famosos: así reaccionó

¡Por fin! Alejandro Estrada se llevó la última prueba de liderazgo en La casa de los famosos Colombia: Tebi lo ayudó.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alejandro Estrada ganó última prueba de líder en La casa de los famosos
Alejandro Estrada se llevó la última prueba de líder. (Foto Canal RCN)

La recta final de La casa de los famosos Colombia 3 está para alquilar balcón y este lunes se llevó a cabo la última prueba de liderazgo de la temporada.

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¿Cómo fue la última prueba de liderazgo de La casa de los famosos Colombia 3?

Una prueba en la que se enfrentaron los semifinalistas: Tebi Bernal, Alejandro Estrada, Beba, Juanda Caribe y Valentino, la cual puso a prueba su habilidad, concentración y rapidez.

En esta ocasión, los famosos se enfrentaron en un reto llamado Rally, una dinámica individual en la que debían transportar varias esferas desde un punto A hasta un punto B a través de una pista irregular en forma de laberinto.

Para lograrlo, cada participante utilizó un bastón especial con el que debía hacer rodar las esferas mientras sorteaba diferentes obstáculos en el recorrido.

El objetivo era trasladar la mayor cantidad de esferas en el menor tiempo posible y solo dos participantes lograrían avanzar a la gran final de la prueba de líder, siendo Tebi y Alejandro los finalistas.

Tebi Bernal se desahogó con Alejandro Estrada tras las estrategias de Valentino y Beba: esto dijo
Alejandro Estrada y Tebi Bernal compitieron en la prueba de liderazgo. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada al ganarse la última prueba de líder en La casa de los famosos Colombia?

Durante la final en la gala en vivo, Tebi sorprendió a Alejandro Estrada y a sus compañeros al no competir para que su compañero se ganara su primer liderazgo de la competencia.

El actor se convirtió en el ganador de la última prueba de liderazgo de la temporada, asegurando algunos beneficios dentro de la casa en esta decisiva etapa del reality.

Sin embargo, las reglas cambiaron para esta última semana. El líder ya no contará con poderes como la nominación, la inmunidad ni la caja de Pandora.

Ahora únicamente conservará la habitación del líder y la posibilidad de defender el poder de salvación durante el robo de salvación.

En esta prueba estuvieron presentes los familiares y amigos de los participantes, quienes se quedarán por varios días acompañando a los semifinalistas.

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