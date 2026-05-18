Desde hace varias semanas, el nombre de Lina Tejeiro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por confirmar que está embarazada.

Sin duda, la noticia ha generado una gran variedad de reacciones por parte de los internautas, quienes han estado bajo la expectativa de cuándo nacerá el bebé que espera Lina Tejeiro.

Por su parte, Lina sorprendió a sus seguidores al reaparecer recientemente en sus redes sociales, mostrando varios detalles de su viaje por Europa, en especial, la mostrar cómo luce su pancita en la actualidad.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Lina Tejeiro mediante sus redes sociales?

Es clave mencionar que Lina Tejeiro no solo se ha destacado por ser una reconocida actriz colombiana quien ha tenido la oportunidad de participar en importantes producciones, sino que también, en mantener informados a sus seguidores con todo lo que hace en su vida cotidiana.

Esto dijo Lina Tejeiro a semanas de su embarazo. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Lina reapareció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de diez millones de seguidores, con una ráfaga de fotografías en las que enterneció al mostrar cómo luce tras meses de su embarazado.



El lugar en el que Lina Tejeiro publicó las fotografías fue en Madrid, España, pues se evidencia que está atravesando por un importante momento a nivel personal en estos momentos de su vida.

Aunque por el momento no se ha revelado la identidad de quién es el padre del hijo que espera Lina Tejeiro, muchos de sus seguidores se han mantenido bajo la expectativa de quién sería, pues, aparentemente se trata de Daniel Gómez, un destacado mánager y empresario.

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¿Qué reacciones dejó la reciente publicación que compartió Lina Tejeiro en sus redes sociales?

Tras las recientes fotografías que compartió Lina Tejeiro mediante sus redes sociales, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento como: Claudia Serrato, su mánager, Andrés Tejeiro, Michelle Gutty y Laura de León, le expresaron las siguientes palabras:

Así luce Lina Tejeiro tras semanas de confirmar su embarazo. | Foto: Canal RCN