Mariana Zapata salió de La casa de los famosos Colombia 3 por decisión del público y tras su salida tuvo un inesperado encuentro.

¿Cómo fue el primer encuentro de Mariana Zapata con la mamá de Juanda Caribe?

Mariana Zapata regresó en la noche del 18 de mayo al estudio de La casa de los famosos Colombia para tener esa última conexión con sus excompañeros.

La influenciadora les contó a Carla Giraldo y Marcelo Cezán detalles de lo que ha sido su vuelta a la realidad en donde conoció a nada más y nada menos que a la mamá de Juanda Caribe.

La antioqueña en su conexión con La casa le expresó su cariño a Juanda Caribe y le soltó la exclusiva que ya se había conocido con su mamá, Esmeralda.

Conocí a tu mamá y el team blue está firme. Estoy ahí firme contigo, te quiero.

Mariana Zapata se conectó con sus excompañeros de La casa de los famosos. (Fotos Canal RCN)

Una revelación que Carla Giraldo aprovechó para pedirle detalles de ese encuentro.

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¿Qué le dijo la mamá de Juanda Caribe a Mariana Zapata tras conocerse?

Mariana Zapata les reveló a los presentadores y televidentes que, sin querer, había tenido su primer encuentro y contacto con la mamá de Juanda Caribe.

La influenciadora reveló que, aunque no podía tener ese encuentro con ella por su proceso de regreso a la realidad, lo tuvo y fue mejor de lo que esperaba.

No podía tener ese encuentro con ella

Según reveló Mariana, la mamá de Juanda Caribe la saludó de manera cálida y emotiva, tanto así que se abalanzó sobre ella a darle un abrazo.

Ella me llamó: "Mariana" y nos abrazamos y ya.



Con las declaraciones de Mariana Zapata se puede confirmar que la mamá de Juanda Caribe le dejó claro que le tiene cariño por su amistad y cercanía con su hijo en la competencia.

Sin embargo, en redes muchos internautas debaten entre si la reacción de la mamá de Juanda Caribe fue la correcta teniendo presente que el influenciador tuvo amorosos acercamientos con Mariana en la competencia pese a su relación Sheila Gándara.