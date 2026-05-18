Mariana Zapata regresó a La casa de los famosos y reveló lo que siente por Juanda Caribe

Mariana Zapata pudo conectarse con sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia 3 tras su eliminación y aprovechó para dejarle a cada uno un mensaje.

¿Qué reveló Mariana Zapata tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Mariana Zapata reveló que tras salir de La casa de los famosos Colombia se ha sentido tranquila y feliz con ver todo lo que logró en sus más de 4 meses de participación.

La influenciadora contó que no ha podido ver redes sociales y que solo hasta el momento pudo comunicarse con su familia, quienes le adelantaron cosas de lo que se vivió afuera mientras estuvo ella en competencia.

Mariana vio junto a Marcelo y Carla las reacciones de sus compañeros tras su salida de la casa estudio, mostrándose conmovida con Juanda Caribe, quien fue el más afectado.

No me digan que es un shippeo, enamoramiento, con ella me conecté de otro modo y entendí lo que éramos el uno para el otro.

Mariana Zapata se conectó con sus excompañeros y le dejó mensaje a Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué le dijo Mariana Zapata a Juanda Caribe tras su regreso a La casa de los famosos Colombia?

Mariana Zapata previo a su conexión fue sincera al afirmar que lo que ella tenía con Juanda Caribe era difícil de explicar, pero era algo genuino y real.

No sé qué es, porque no es un shippeo, pero es más que una amistad.

Mariana Zapata se conectó a través de la pantalla con sus excompañeros y a cada uno de ellos les dejó un mensaje, siendo Juanda al que más palabras cariñosas le dedicó.

La influenciadora le aseguró que, ella lo iba a seguir apoyando hasta el final y le pidió no preocuparse por lo que esté pasando afuera.

Te quiero, te cuido y yo nunca abandono, no importa lo que esté pasando aquí afuera, concéntrate en el juego.

Mariana también le confesó a Juanda Caribe que conoció a su mamá y que ella le había dejado claro su apoyo.

Conocí a tu mamá y el team blue está firme. Estoy ahí firme contigo, te quiero.

¿Qué le dijo Mariana Zapata a Beba en su regreso?

Mariana Zapata confesó ante las cámaras lo que hizo que su amistad con Beba se terminara y por qué nunca pudo volver a ser su amiga.

Yo siento que Beba es muy inteligente, pero ella cuando regresó al juego entró con una actitud diferente que no sé cómo explicar, yo la sentía muy rara y empecé a notar que ella ya no quería ser mi amiga.

Asimismo, en su conexión le expresó a Beba que estaba feliz por haber confiado en su intuición y saber que ella no era sincera y buena amiga.

No me arrepiento, pude confiar en mi intuición, nunca me equivoqué y te salió increíble tu juego.