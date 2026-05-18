En las últimas horas, el mundo de la televisión se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido actor quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, luego de participar en destacadas producciones.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los internautas, quienes han recordado al actor al darle vida a varios personajes a lo largo de su carrera, demostrando su gran habilidad en el campo artístico.

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¿Quién fue el reconocido actor que falleció en las últimas horas?

El nombre del reconocido actor Tom Kane se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido actor, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Así se confimó el desafortunado fallecimiento del actor Tom Kane. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través del medio de comunicación TMZ, quienes expresaron la desafortunada noticia del fallecimiento de Tom Kane.

Así también, el medio de comunicación Tele Trece anunció el desafortunado fallecimiento del actor Tom Kane, quien falleció en las últimas horas y en el comunicado expresaron lo siguiente:

“El icónico actor de doblaje Tom Kane, de 64 años, falleció este lunes en un hospital de Kansas City, en Estados Unidos, acompañado por su familia. Así lo confirmó a TMZ su representante, Zach McGinnis, luego de las complicaciones derivadas del derrame cerebral que sufrió en 2020”, dice el comunicado de Tele Trece.

La causa por la que falleció el actor fue por un derrame cerebral, según lo ha reportado los medios internacionales tras confirmarse el desafortunado fallecimiento del actor que dejó un gran legado a lo largo de su carrera profesional.

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¿En qué producciones actuó el actor a lo largo de su carrera?

¿Cuál fue la causa por la que falleció el reconocido actor? | Foto: Freepik

Cabe destacar que Tom Kane demostró a lo largo de su carrera en participar en importantes producciones como "Star Wars" y "Las Chicas Superpoderosas". Algunos de los personajes en los que más se destacó fue en los siguientes: