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Amiga de Yulixa Toloza rompió el silencio e hizo estremecedora confesión

Stefanía López reveló detalles inéditos sobre Yulixa Toloza, su procedimiento estético y posterior desaparición.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Amiga de Yulixa Toloza habló tras su desaparición

El caso de Yulixa Torrex ha generado gran conmoción en los últimos días luego de su desaparición de un centro de estética tras hacerse un procedimiento físico.

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¿Qué reveló la amiga de Yulixa Toloza sobre su procedimiento estético y desaparición?

Estefanía López estuvo en el pódcast 'Conducta Delictiva' en donde reveló detalles de Yulixa, a quien describió como una mujer alegre y bondadosa.

La joven contó detalles inéditos de lo que pasó el día del procedimiento estético, en el que acompañó a Yulixa.

La mujer cuenta que Yulixa al parecer ingresó a la cirugí* a las 7 de la mañana y volvió a saber de ella a la 1 de la tarde, cuando la amiga que estaba con ella le preguntaba si era normal cómo se veía y sentía su amiga.

Al parecer, los videos que hay en redes sociales se los envió la mujer que acompañó a Yulixa al procedimiento, quien estaba extrañada con todo lo que veía en el posoperatorio de Toloza.

Estefanía al ver todos estos imprevistos se comunicó con la dueña de la estética, quien le aseguró que era normal todo lo que estaba presenciando Yulixa tras el procedimiento.

Es normal, todos los cuerpos son diferentes, ella estaba muy gorda y no está acostumbrada a usar fajas. Igual está con el médico.

¿Cómo fue la experiencia de la amiga de Yulixa Toloza en el centro de estética?

Tuvo un procedimiento en el mismo sitio en donde se lo realizó Yulixa tiempo atrás, lugar al que llegó por una de sus clientas.

La joven comentó que llegó a este lugar con dudas, pero se volvió amiga de la dueña del establecimiento, quien se convirtió en su cliente y empezó a ganarse su confianza.

Allá eran como cubículos donde realizaban masajes y en la parte derecha había un cuarto donde realizaban las cirugí*s.

La mujer cuenta que, el lugar no era una sala de cirugía, sino, tenía como un cuarto en donde realizaban los procedimientos el cual tenía cosas básicas para estos y asimismo, tenían unos protocolos básicos previo a las cirugí*s.

Qué porque uno ve limpio y con alcohol uno cree que está bien, pero es ignorancia de uno.

La intervención de la joven fue una lipólisis que duró aproximadamente dos horas, y tras esto le hicieron masajes y posteriormente le hicieron masajes para drenar los líquidos.

Me sentía cansada, magullada, uno como quiere quitarse la faja, pero dolor, no sentí.

Estefanía contó que los requisitos para operar a las personas eran mínimos y que los exámenes que enviaban los hacían ahí mismo, sin saber nunca su resultado.

Los requisitos eran no tener gripa, ni resfriados.

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Amiga de Yulixa Toloza reveló detalles del centro estético donde las operaron. | Foto: Freepik
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