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Luto en la música: falleció Sammy Marrero, leyenda de la salsa

El mundo de la salsa está de luto tras confirmarse la muerte del reconocido cantante: su hija dio la noticia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Falleció Sammy Marrero
El artista Sammy Marrero falleció a sus 84 años. (Fotos Freepik)

El mundo de la salsa está de luto. Este domingo se confirmó el fallecimiento del cantante puertorriqueño Sammy Marrero, una de las voces más emblemáticas del género.

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¿Qué se sabe del fallecimiento del artista Sammy Marrero?

Sammy Marrero, recordado por ser durante cuatro décadas el intérprete principal de la legendaria orquesta La Selecta de Raphy Leavitt falleció este 17 de mayo a los 84 años.

La noticia fue dada a conocer por su hija, Jennissa Marrero Morales, a través de un emotivo mensaje publicado en Facebook, donde expresó el profundo dolor que atraviesa la familia por la partida del reconocido músico.

“Papi fue mucho más que un gran cantante y una voz querida por el público; fue un ser humano excepcional, un padre amoroso, abuelo, familiar y amigo inolvidable”, escribió.


En el mensaje, la hija del artista agradeció las múltiples muestras de cariño, apoyo y oraciones recibidas tras conocerse la noticia, resaltando que el legado del artista permanecerá vivo en su música y en el corazón de quienes admiraron su trayectoria.

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¿Cuáles fueron las causas de muerte de Sammy Marrero?

Hasta el momento no se han revelado oficialmente las causas del fallecimiento. Sin embargo, medios puertorriqueños como El Nuevo Día señalaron que el cantante se encontraba delicado de salud en los últimos meses.

La noticia de su fallecimiento generó reacciones inmediatas entre figuras históricas del género. Uno de los primeros en pronunciarse fue el salsero puertorriqueño Andy Montañez, quien le dedicó unas sentidas palabras:

“Nadie se atreva a llorar... Sammy, te extrañaremos. Hermano, descansa en paz”.

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El mundo de la salsa lamenta el fallecimiento de Sammy Marrero. (Foto: Freepik)

¿Quién era Sammy Marrero?

Nacido el 16 de febrero de 1942 en Coamo, Puerto Rico, Samuel Marrero González se convirtió en una de las voces más reconocidas de la salsa en la década de los 70.

Su estilo inconfundible junto a La Selecta marcó una época dentro del género, especialmente por interpretar canciones con contenido social y sentimental que, en su momento, fueron consideradas distintas a la salsa comercial tradicional.

Con la orquesta dirigida por Raphy Leavitt, Sammy Marrero inmortalizó clásicos como Payaso, La Cuna Blanca y Jíbaro Soy, temas que aún hoy siguen siendo referentes obligados para los amantes de la salsa.

La partida de Sammy Marrero deja un vacío inmenso en la música latina, pero también un legado imborrable que seguirá sonando generación tras generación.

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