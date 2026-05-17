La tensión por la eliminación de este domingo sigue aumentando en La casa de los famosos Colombia y, en medio de las conversaciones previas a la gala, Juanda Caribe terminó llamando la atención por un comentario que hizo frente a los demás participantes.

El participante, que se encuentra en placa de eliminación, no dudó en realizar una curiosa petición para que sus seguidores tuvieran presente en caso de que saliera del reality.

¿Qué petición hizo Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Durante el brunch previo a la eliminación, los participantes hablaron sobre lo que podría pasar si alguno de ellos abandona la competencia este domingo. En medio de la conversación, Juanda Caribe sorprendió al revelar cómo le gustaría ser recibido en caso de salir del reality.

"Quiero mi caravana. Yo quiero una caravana en Barranquilla que pase por la ciudad", manifestó.

Juanda Caribe pidió caravana en Barranquilla / (Foto del Canal RCN)

El comentario generó reacciones entre sus compañeros y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde varios seguidores del programa reaccionaron a sus palabras.

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¿Quiénes están en placa de eliminación en La casa de los famosos Colombia?

La expectativa por conocer al nuevo eliminado continúa creciendo entre los seguidores del reality. Juanda Caribe, Mariana Zapata y Tebi Bernal son los participantes que permanecen en riesgo de abandonar la competencia.

Juanda Caribe, Mariana Zapata y Tebi Bernal en placa de eliminacipon / (Fotos del Canal RCN)

El nombre del eliminado será revelado durante la gala de este domingo 17 de mayo, cuando se cierren oficialmente las votaciones del público. Marcelo Cezán y Carla Giraldo serán los encargados de anunciar la decisión final.

Por otro lado, se destaca que Valentino logró salir de placa después de que Beba utilizara el poder de salvación para retirarlo de la eliminación, decisión que también generó conversación entre los seguidores del programa.

Mientras tanto, la expectativa continúa creciendo entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia. Los televidentes podrán seguir cada detalle a través de la señal en vivo del Canal RCN y su aplicación oficial.