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Valentino y Beba rompieron el silencio tras inconvenientes en La casa de los famosos: “decepcionada”

Tras protagonizar varios desacuerdos, Beba le expresó a Valentino su decepción por algunas de sus actitudes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así fue la inesperada reconciliación entre Beba y Valentino tras días de tensión
Beba le dijo su verdad a Valentino y así reaccionó él. (Foto: Canal RCN)

En La casa de los famosos Colombialos ánimos siguen complicados entre Valentino Lázaroy Beba de la Cruz, quienes durante los últimos días han protagonizado varios inconvenientes dentro de la convivencia.

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¿Qué pasó entre Beba y Valentino durante la prueba de beneficio y castigo?

Los participantes han tenido diferentes desacuerdos en medio de las dinámicas del programa y, en varias ocasiones, ambos dejaron en evidencia la tensión que existe actualmente entre ellos.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió el pasado viernes 15 de mayo durante la prueba de beneficio y castigo, donde ambos participantes se mostraron bastante incómodos y distantes.

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Durante la competencia, Beba sufrió una lesión en medio del reto y tuvo que recibir atención médica. Mientras tanto, Valentino se encontraba en el equipo contrario, situación que aumentó aún más la tensión entre ellos.

Así fue la inesperada reconciliación entre Beba y Valentino tras días de tensión
Beba le dijo su verdad a Valentino y así reaccionó él. (Foto: Canal RCN)

Además, Beba utilizó posteriormente su poder de salvación y decidió sacar a Valentino de la placa de nominados. Sin embargo, el momento sorprendió porque no hubo una gran celebración ni una reacción efusiva por parte de él.

¿Cómo fue la reconciliación entre Valentino y Beba en La casa de los famosos?

A pesar de esto, dentro de la casa se pudo observar que Valentino intentó acercarse a Beba en varias oportunidades para conversar con ella. Incluso, en uno de los momentos le preparó un postre, aunque la participante decidió no recibirlo.

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Valentino Lázaro y Beba de la Cruz finalmente tuvieron una conversación en el confesionario junto al Jefe de La casa de los famosos Colombia, luego de ser cuestionados sobre qué significaba para ellos la amistad.

Así fue la inesperada reconciliación entre Beba y Valentino tras días de tensión
Beba le dijo su verdad a Valentino y así reaccionó él. (Foto: Canal RCN)

Durante la charla, ambos participantes expresaron que habían pasado muchas cosas entre ellos durante la competencia.

Beba aseguró que no se sentía traicionada, pero sí decepcionada por algunas actitudes que tuvo Valentino dentro de la casa. Beba también dejó claro que su amistad siempre había sido sincera.

Mientras tanto, Valentino sorprendió al expresar unas palabras sobre la relación que construyó con la participante: “El mejor regalo que me llevo de la casa es Beba”, dijo también en el confesionario.

Luego ambos lograron reconciliarse y terminaron dándose un abrazo fraternal.

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