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Hija de Yeison Jiménez sorprende con opinión sobre buscar un nuevo vocalista para su banda

Thaliana, hija de Yeison Jiménez, se refirió a si le gustaría ver a otro cantante interpretando las canciones de su padre.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hija de Yeison Jiménez sorprende con su opinión sobre un nuevo vocalista
Hija de Yeison Jiménez sorprende con su opinión sobre un nuevo vocalista. (Foto Canal RCN).

El nombre de Yeison Jiménez volvió a ser tema de conversación en el ámbito del entretenimiento luego de que su hija, Thaliana, se pronunciara sobre la posibilidad de ver a otros artistas interpretando su repertorio ahora que él ya no está.

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¿Qué dijo Thaliana sobre ver a otro artista cantando las canciones de su difunto padre, Yeison Jiménez?

Meses después del fallecimiento de Yeison Jiménez, se dio a conocer que la familia del artista buscaba mantener vivo su legado, por lo que habrían decidido emprender la búsqueda de un nuevo vocalista para la agrupación, con el fin de interpretar sus canciones y seguir construyendo su proyecto musical.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Aunque el anuncio generó todo tipo de reacciones entre fanáticos e integrantes de la banda, no se había conocido la opinión de sus familiares, en especial la de su hija Thaliana, quien sorprendió al aparecer en redes sociales para hablar al respecto.

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En un video compartido en la cuenta oficial de la agrupación, la menor se mostró de acuerdo con la idea de que la banda pueda tener un nuevo vocalista que esté a la altura de la carrera musical de su padre, para continuar con lo que él dejó. Sin embargo, recalcó que no se trataría de un reemplazo, sino de un complemento del proyecto.

“Hey, tú. Mi papá cantaba muy bonito y la banda está buscando a alguien que también cante bonito para seguir cantando sus canciones, no para reemplazar a nadie, sino para unirse a ellos y seguir construyendo lo que mi papá dejó”.

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Con este inesperado pronunciamiento Thaliana dejó clara su postura frente a la continuidad del proyecto musical de su padre, mostrando apoyo a la idea de mantener vivo su legado sin que esto signifique un reemplazo.

¿Cómo reaccionaron los fans de Yeison Jiménez ante las palabras de Thaliana?

Las palabras de Thaliana desataron una fuerte reacción en redes sociales entre los seguidores de Yeison Jiménez, quienes no tardaron en expresar su emoción, nostalgia y apoyo con mensajes que rápidamente se viralizaron

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)

Comentarios como: “amo la manera que están incluyendo a toda la familia en los sueños de Yeison", “Mi niña, que fuerte eres. Te amo, Thali”, “Hermosa Thaliana verte hablar es como estar viendo a nuestro aventurero, se me aguó el ojo y se me arrugó el corazón”, “Te queremos Thali, siempre llevaremos la música del aventureto a cada rincón”, fueron algunos de los que destacaron.

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