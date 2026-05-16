Sonia Restrepo rompió en llanto tras emotivo encuentro con Arelys Henao: “Una guerrera”

La cantante de música popular Arelys Henao causó conmoción en redes sociales tras compartir un emotivo video del reciente encuentro que tuvo con Sonia Restrepo luego del homenaje realizado a Yeison Jiménez.

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¿Cómo fue el encuentro entre Arelys Henao y Sonia Restrepo?

A través de sus redes sociales, donde reúne a más de dos millones de seguidores, la artista publicó un video en el que se le ve conversando y dándole un fraternal abrazo a Sonia Restrepo. En las imágenes incluso se observa un momento en el que ambas aparecen con lágrimas.

Aunque no se conoció exactamente de qué hablaron durante el encuentro, el video fue compartido acompañado de una canción del fallecido cantante, lo que generó aún más reacciones entre los usuarios.

Además, Arelys Henao acompañó la publicación con las palabras “una guerrera” y un emoji de corazón, por supuesto que el mensaje que llamó la atención de los usuarios en redes sociales quienes no pararon de comentar:

Sonia Restrepo y Arelys Henao protagonizaron desgarrador momento. (Foto: Canal RCN)

“Yeison eligió muy bien a su compañera de vida” o “Sonia es la mujer más bella que he visto”, con emojis de tristeza.

El emotivo momento ocurrió luego de la entrega de los Premios Nuestra Tierra 2026, la ceremonia que se llevó a cabo el pasado 14 de mayo en el Teatro Colsubsidio de Bogotá.

Sin duda, tras varios meses la muerte de Yeison Jiménez sigue generando reacciones pues su fallecimiento dejó a todo un país conmocionado luego de perder la vida en un accidente aéreo.

¿Qué dijo Sonia Restrepo durante el homenaje a Yeison Jiménez?

Sonia Restrepo fue la encargada de subir al escenario para recibir el reconocimiento del cantante de “El Aventurero”, quien fue homenajeado como Mejor Artista del Año.

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Durante su discurso, Sonia dedicó unas emotivas palabras y se refirió a Yeison Jiménez como “mi ángel en el cielo”.

Sonia Restrepo y Arelys Henao protagonizaron desgarrador momento. (Foto: Canal RCN)

“Me siento muy orgullosa de un ser humano que luchó, que siempre creyó en sus sueños, que dignificó la música regional colombiana antes llamada popular y que la llenó de amor”, expresó además durante el discurso.

Por supuesto que estas palabras generaron una ola de reacciones donde muchos siguen recordando al artista.