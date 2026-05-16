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Sara Uribe habría lanzado indirecta tras rumores de reconciliación de Fredy Guarín y Andreina Fiallo

Sara Uribe desató revuelo tras mensaje que relacionaron con los rumores de reconciliación entre Fredy Guarín y Andreina Fiallo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sara Uribe desató polémica con mensaje tras rumores sobre Fredy Guarín y Andreina
Sara Uribe lanzó mensaje que muchos relacionan con Fredy Guarín y Andreina Fiallo. (Fotos: Canal RCN)

Sara Uribevolvió a dar de qué hablar luego de compartir un video en el que habría lanzado una indirecta a su expareja Fredy Guarín en medio de los rumores de reconciliación con Andreina Fiallo.

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¿Qué compartió Sara Uribe que desató comentarios en redes?

La presentadora y exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió a través de sus redes sociales un video en el que mostró el look que usó durante la noche.

En el video se observa que Sara se encuentra en un lugar de fiesta y luce una falda de cuero rojo junto a una camisa azul.

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Además, se muestra muy coqueta frente a la cámara, mientras juega con su cabello y da una vuelta, que muchos interpretaron como una manera de resaltar su belleza.

Sara Uribe desató polémica con mensaje tras rumores sobre Fredy Guarín y Andreina
Sara Uribe lanzó mensaje que muchos relacionan con Fredy Guarín y Andreina Fiallo. (Fotos Canal RCN)

El audio que utilizó fue la canción ¿Por qué te demoras? de Plan B, un reguetón lanzado en 2010, mientras ella también aparece bailando un poco.

Sin embargo, más allá de mostrar su outfit, lo que realmente llamó la atención de sus seguidores fue el mensaje que acompañó la publicación y que muchos interpretaron como una posible indirecta en medio de los rumores relacionados del exfutbolista y la empresaria.

¿Qué dijo Sara Uribe tras los rumores sobre Fredy Guarín y Andreina Fiallo?

En el video, Sara escribió la frase: “Tu vibe es un hit sin duda”, por lo que varios usuarios en internet relacionaron el mensaje con su expareja.

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Entre los comentarios, algunos usuarios volvieron a llamarla “moza”, mientras que el video también fue compartido en diferentes cuentas de entretenimiento.

Además, muchos hicieron referencia a otro video que recientemente publicó Sara Uribe y que llamó la atención porque hablaba de “ver desde la tribuna el partido”, que también fue interpretada como una indirecta.

Sara Uribe desató polémica con mensaje tras rumores sobre Fredy Guarín y Andreina
Sara Uribe lanzó mensaje que muchos relacionan con Fredy Guarín y Andreina Fiallo. (Fotos Canal RCN)

Todo esto ocurre luego de que Fredy Guarín compartiera un video en el que presumía su físico y Andreina Fiallo le comentara con emojis de enamorada.

También han circulado en redes sociales varias imágenes en las que se les ve juntos nuevamente. La pareja duró más de una década y, en su momento, su separación se dio tras la infidelidad del exfutbolista con Sara Uribe.

 

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