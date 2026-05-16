Alina Lozano dio nuevos detalles de su ruptura amorosa: “Jim Velásquez se aprovechó de mí”

Alina Lozano entregó nuevos detalles sobre su ruptura con Jim Velásquez y se refirió a los comentarios que han surgido alrededor de su relación en redes sociales, dejando clara su postura frente a las críticas que han recibido en las últimas semanas.

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¿Por qué Alina Lozano habló de los comentarios sobre Jim Velásquez tras su ruptura?

Luego de confirmar el fin de su relación con Jim Velásquez, Alina Lozano rompió el silencio y reaccionó a los señalamientos que internautas han hecho contra el joven influenciador.

Alina Lozano lanza adelanto de su verdad con Jim Velásquez. (Foto: Canal RCN)

La actriz colombiana se refirió a los comentarios que circulan en redes sociales, donde algunos usuarios aseguran que Jim Velásquez se habría beneficiado de su fama y de su dinero. Frente a esto, Lozano mencionó frases como: “Jim Velásquez se aprovechó de mí” y “se mantuvo con mi pensión”, para ejemplificar las acusaciones que ha leído en internet.

Además, señaló que muchas personas creen que ella le compró propiedades y otros bienes materiales, y que posteriormente él habría decidido alejarse de la relación. Sin embargo, dejó claro que esas afirmaciones hacen parte de las versiones y críticas que circulan en redes sociales.

“Le compré muchísimas cosas, le compré el apartamento, compré otro apartamento, le compré la camioneta, nunca me quiso, lo único que él quiso fue mi dinero y poder como un trepador aprovecharse de mi fama para después, cuando consideró que ya tenía suficiente, irse… Eso es lo que la mayoría de las personas piensa”

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¿Qué reveló Alina Lozano sobre su relación con Jim Velásquez?

La actriz comentó que parte de esos comentarios eran el resultado del marketing que finalmente ellos habían decidido aplicar frente a su mediática relación, pero que ella nunca estuvo de acuerdo debido a que en realidad el joven influenciador ganaba mucho más dinero que ella.

Alina Lozano comparte video cantando tras el fin de su relación con Jim Velásquez. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Incluso, destacó que antes de que iniciaran con esta relación, Velásquez ya contaba con gran reconocimiento en redes sociales, y un gran capital. Incluso destacó que el creador de contenido en varias ocasiones fue su soporte económico, mostrando así que los comentarios negativos hacia él no eran productos de una realidad.