Tebi Bernal hizo su predicción para la eliminación de este domingo: ¿quiere que sea Mariana?

Este domingo 17 de mayo, se vivirá una nueva eliminación en La casa de los famosos Colombia y así termina la semana dieciocho de la competencia, dejando en definitiva a los semifinalistas de esta tercera temporada.

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En placa de nominados está Juanda Caribe, Tebi Bernal y Mariana Zapata, sin duda, una placa difícil no solo por los famosos que están en riesgo de eliminación, sino porque hace que sean impredecibles los resultados en esta ocasión.

Desde anoche, viernes 15 de mayo, los fandoms están dando la pelea en las votaciones para hacer que su participante favorito llegue a esa anhelada semifinal, ya que nada está escrito y cada resultado en las noches de eliminación sorprende.

Por esto mismo es que no hay ni una señal de quién podría ser el eliminado, ya que los tres nominados son participantes muy fuertes, sin embargo, Tebi Bernal hizo su predicción y él tiene un gran poder de manifestación, según los internautas.

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre el eliminado de La casa de los famosos Colombia este domingo 17 de mayo?

A través de redes viralizaron un momento que generó mucha gracia entre los televidentes y seguidores de La casa de los famosos Colombia, pues Tebi Bernal hizo su predicción sobre el posible eliminado de este domingo 17 de mayo.

Tebi Bernal habló sobre la eliminación y desató rumores sobre Mariana. (Foto/Canal RCN)

En el clip grabado, Mariana Zapata le pregunta a Tebi Bernal con qué jean le sale el cuerpo y él responde: “No sé con qué sale, pero usted sale el domingo”.

Cuando la influenciadora dijo esto, hasta el jefe IA se echó a reír al decir que era un gran chiste y por su lado, Alejandro Estrada no disimuló que le causó mucha gracia el comentario de su compañero.

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¿Qué dicen en redes sobre el poder de manifestación de Tebi Bernal?

Tebi Bernal entró a La casa de los famosos Colombia sin ser tan conocido para algunos televidentes, pero ya tenía su público de trabajos anteriores.

Tebi Bernal provocó debate tras hablar de la próxima eliminada. (Foto/Canal RCN)

Sin embargo, con el paso de estos meses se fue ganado un gran fandom, quienes hoy lo han mantenido en la competencia, pues de todas las veces que él habla con las cámaras, ha dicho que él se ve entre los finalistas.

Estos clips los han viralizado en redes porque las personas aseguran que él ha manifestado llegar lejos, tanto, que ha sacado a participantes tan fuertes como Nicolás Arrieta y Alexa Torrex.

De hecho, hace poco dijo que él se iba a ganar el premio, por lo que todos están atentos de qué puede pasar de aquí a la final, porque de ser así, en serio que tiene un gran poder de manifestación.

Por eso, aseguran que él hizo su predicción para la eliminación de este domingo y si sale como él dijo, los internautas estarán más convencidos de que él manifiesta las cosas.