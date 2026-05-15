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Beba usó la salvación en La casa de los famosos, pero no hubo celebraciones, ¿a quién sacó de placa?

Beba usó su poder de salvación en La casa de los famosos y su decisión generó un silencio absoluto en la gala.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Valentino se convirtió en el tercer semifinalista de La casa de los famosos Colombia, tras la salvación de Beba.
Así fue la reacción de Valentino tras salir de placa en La casa de los famosos.(Foto: Canal RCN)

Beba usó su poder de salvación y sacó de la placa a ValentinoLázaro en La casa de los famosos Colombia, generando un momento de silencio en la gala.

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¿Por qué sorprendió la decisión de Beba en La casa de los famosos Colombia?

La decisión de la participante estuvo en duda, pues durante ese mismo día Beba y Valentino habían protagonizado una fuerte discusión que los llevó a permanecer varias horas sin hablarse.

Aunque dentro de la casa ambos famosos ya habían tenido diferencias anteriormente, pero a diferencia, en esta ocasión habría sido una de las discusiones más fuertes entre ellos.

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Incluso, en medio del conflicto, Valentino expresó sentirse muy mal por la situación que estaba viviendo con su amiga tras lo ocurrido.

Por otro lado, Beba también venía de pasar un momento complicado luego de sufrir una lesión durante la prueba de beneficio y castigo.

Valentino se convirtió en el tercer semifinalista de La casa de los famosos Colombia, tras la salvación de Beba.
Así fue la reacción de Valentino tras salir de placa en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

La participante tuvo que salir de la prueba y recibir atención médica, razón por la cual durante la gala se mostró un poco afectada.

En la gala de la noche del 15 de mayo, Marcelo Cezán y Carla Giraldo le pidieron a Beba revelar el nombre del participante que sacaría de placa, teniendo en cuenta que ella era la líder de la semana y había recuperado el poder de salvación tras enfrentarse a Alejandro.

¿Cómo reaccionó Valentino tras salir de placa en La casa de los famosos Colombia?

Finalmente, Beba anunció que la persona sería Valentino Lázaro. Sin embargo, el momento llamó la atención porque Valentino no celebró la decisión y todo quedó en silencio por algunos segundos.

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Ante esto, Carla Giraldo intervino y le pidió a Valentino que celebrara la noticia. El participante tomó el anuncio de manera seria y en ese momento no reaccionó con palabras.

Valentino se convirtió en el tercer semifinalista de La casa de los famosos Colombia, tras la salvación de Beba.
Así fue la reacción de Valentino tras salir de placa en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, Carla Giraldo y Marcelo Cezán hicieron énfasis en que Valentino no solo salía de la placa de nominados, sino que además se convertía en el tercer semifinalista de La casa de los famosos Colombia.

Algunos de sus compañeros comenzaron entonces a pedirle a Valentino que abrazara a Beba. El participante le preguntó si podía hacerlo y luego se acercó para darle un abrazo mientras Carla mencionaba que se trataba de una reconciliación.

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