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Participante de La casa de los famosos sufrió lesión durante prueba: “no me siento bien”

Durante la gala de La casa de los famosos se revelaron detalles sobre la lesión de un participante en la competencia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Beba de la Cruz sufrió lesión en plena prueba de La casa de los famosos
Beba de la Cruz sufrió lesión en plena prueba de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Durante la gala de este viernes 15 de mayo La casa de los famosos se revelaron detalles sobre la lesión que sufrió uno de los participantes en una de las pruebas del reality. En la emisión se confirmó qué ocurrió durante la dinámica y se explicó que recibió atención inmediata por parte del equipo médico del programa, mientras se evalúa su evolución.

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¿Quién es el participante que sufrió una lesión en La casa de los famosos Colombia?

En medio de la prueba de beneficio y castigo que se lleva a cabo cada viernes en La casa de los famosos Colombia, Beba de la Cruz tuvo una mala experiencia al sufrir una lesión que afectó uno de sus brazos.

Beba de la Cruz sale lesionada durante una prueba
Beba de la Cruz sale lesionada durante una prueba. (Foto Canal RCN).

Según explicó la joven participante durante la gala con Carla Giraldo y Marcelo Cezán, la prueba en esta ocasión fue mucho más exigente que las anteriores, por lo que en medio de esta uno de sus brazos se vio afectado por un movimiento apresurado.

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De la Cruz explicó que fue atendida por el departamento médico del programa, donde fue diagnosticada con una condición que hasta ahora desconocía: hiperlaxitud.

Beba mencionó que no se sentía al 100 %, especialmente porque dejó todo su esfuerzo en medio de la prueba. Sin embargo, afirmó que la situación no pasó a mayores, pues no tuvo fractura ni dislocación.

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“Obviamente no me siento muy bien… hoy la prueba estuvo un poco exigente, yo empecé con toda como siempre, lo hice muy rápido, en una de esas estiré mucho el brazo y sentí como se tironeó el hombro. Afortunadamente no fue ninguna fractura, no me disloqué, pero sí es de cuidado”.

¿Qué le pasó a Beba de la Cruz? Lesión en prueba de La casa de los famosos
¿Qué le pasó a Beba de la Cruz? Lesión en prueba de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

¿Qué es la hiperlaxitud, la condición con la que fue diagnosticada Beba de la Cruz en La casa de los famosos?

Según expertos, la hiperlaxitud es una condición en la que las articulaciones tienen un rango de movimiento mayor al habitual debido a una mayor elasticidad de los ligamentos y tejidos. Esto puede aumentar la probabilidad de sufrir esguinces o luxaciones con mayor frecuencia.

“Yo tengo una condición que apenas hasta que entré aquí fue que me vine a enterar, creo que se llama hiperlaxitud; los ligamentos se extienden más, estoy más propensa a fracturas y ese tipo de cosas”, mencionó Beba.

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