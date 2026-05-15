Jenn Muriel rompió el silencio sobre su vida amorosa, ¿confirmó que tiene novio?

Jenn Muriel rompió el silencio sobre su vida amorosa y abordó su situación sentimental en medio de las especulaciones que circulan en redes sociales. La creadora de contenido aclaró el panorama sobre una relación actual.

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¿Jenn Muriel confirmó que tiene novio?

La creadora de contenido paisa Jenn Muriel reapareció en redes sociales con un video que llamó la atención de sus seguidores, ya que allí se refirió a su vida sentimental tras años de haber terminado su relación con Yeferson Cossio.

La influenciadora comentó que recientemente se ha hecho una pregunta constante relacionada con su rutina diaria, explicando que entre su trabajo, estudios, ejercicio y tiempo con sus amigos, familia y mascotas, no ve espacio para una relación sentimental, dejando entrever que continúa soltera.

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“Por estos días ando con una pregunta que no me deja... Estoy en mis 30s; entre semana estudio, trabajo, voy al gym, al yoga, los sábados comparto con mis amigas, los domingos son familiares y para estar con mis perros, ¿si yo consigo novio en qué parte de la agenda lo meto?”

Sus palabras no pasaron desapercibidas entre sus seguidores, que reaccionaron en redes sociales.

¿Cuándo finalizó la relación entre Jenn Muriel y Yeferson Cossio?

Yeferson Cossio y Jenn Muriel se convirtieron en una de las parejas de creadores de contenido más populares en redes sociales, pues ambos fueron ganando gran popularidad por su contenido de bromas pesadas. Sin embargo, tras diez años juntos, en 2022 su relación llegó a su fin.

La ruptura generó un sinfín de reacciones por parte de los internautas que se mostraron incrédulos ante la ruptura, pues muchos comenzaron a asegurar que todo se trataba de una estrategia. Sin embargo, este panorama cambió cuando Cossio fue visto con Aida Victoria Merlano muy cercanos.

Aunque luego de este episodio mediático la pareja intentó retomar su relación, no funcionó y decidieron terminar de manera definitiva. Meses después Cossio presentó a su nueva novia Carolina Gómez, con quien actualmente se encuentra comprometido tras cuatro años de relación.