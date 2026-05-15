Ella la novia de Nicky Jam que se llevó toda la atención en los premios Nuestra Tierra: ¿de dónde es?

Nicky Jam se apoderó recientemente de las tendencias en Colombia no solo por transportarse en TransMilenio al llegar a Bogotá, sino porque además su novia se llevó toda la atención en redes sociales.

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¿Quién es la mujer que acompañó a Nicky Jam en TransMilenio a los Premios Nuestra Tierra 2026?

Hace dos días, al llegar a la capital, el artista sorprendió al subirse al sistema de transporte público de la ciudad junto a su pareja, quien lo acompañó durante el recorrido.

En medio de los videos que se volvieron virales, en los que se ve a Nicky Jam cantando en TransMilenio y saludando a las personas que se encontraban en el bus, muchos usuarios en internet comenzaron a preguntarse quién era la mujer que iba con él.

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En los comentarios, algunas personas aseguraban que se trataba de su hija, mientras que otros afirmaban que era su novia.

¿Quién es la misteriosa novia de Nicky Jam? Su aparición en Bogotá causó furor

Además, durante la entrega de los Premios Nuestra Tierra 2026, donde Nicky Jam fue homenajeado, ella también estuvo acompañándolo durante toda la ceremonia.

¿Quién es Juana Valentina Varón, la novia de Nicky Jam?

En realidad, se trata de Juana Valentina Varón, quien es la pareja sentimental del cantante desde hace aproximadamente dos años.

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Incluso, en agosto de 2024 surgieron rumores de un posible matrimonio luego de que compartieran fotografías de unos anillos en redes sociales.

Juana Valentina Varón Cardoso es una modelo colombiana que, según se conoce, reside en Miami. Además, mantiene un perfil bajo, enfocada en su carrera y compartiendo contenido en sus redes sociales relacionado con estilo de vida.

A pesar de la diferencia de edad, pues como bien se conoce Nicky Jam tiene más de 40 años y ella 23, en las publicaciones que ambos comparten se muestran muy enamorados.

¿Quién es la misteriosa novia de Nicky Jam? Su aparición en Bogotá causó furor. (Foto: Canal RCN)

Además, Juana suele acompañar al artista a diferentes eventos y conciertos donde él se presenta.

Como ya se conoce, próximamente el cantante también ofrecerá un concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá durante el mes de junio y, según comentó en una entrevista para RCN Radio, estaría pensando nuevamente en llegar en TransMilenio.