Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Especial de los Premios Nuestra Tierra 2026; te contamos cuándo, dónde y a qué hora verlo

Canal RCN revivirá los mejores momentos de los Premios Nuestra Tierra 2026 con un especial que incluirá entrevistas exclusivas.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Canal RCN prepara un especial para revivir.
Canal RCN prepara un especial para revivir los mejores momentos de los Premios Nuestra Tierra 2026. (Fotos: Canal RCN)

El pasado 14 de mayo se llevaron con éxito los Premios Nuestra Tierra 2026 en el teatro Colsubsidio de Bogotá.

Este 16 de mayo a las 6pm se podrá ver de nuevo los mejores momentos.
Este 16 de mayo a las 6pm se podrá ver de nuevo los mejores momentos de los Premios Nuestra Tierra 2026. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Quiénes fueron los homenajeados en los Premios Nuestra Tierra 2026?

El evento entregó 33 premios y tuvo homenajes para dos grandes de la música como lo son Juanes y el reguetonero Nicky Jam.

Juanes fue exaltado por su trayectoria y por ser un embajador de la música colombiana en escenarios internacionales.

Nicky Jam, por su parte, recibió el homenaje “Hermano de Nuestra Tierra”, destacando su aporte al reguetón y el impacto que ha tenido en la cultura musical del país.

Artículos relacionados

¿Dónde se podrá ver el especial de los Premios Nuestras Tierra 2026?

El Canal RCN hará un especial para que las personas que no pudieron seguir la transmisión en vivo puedan revivir los mejores momentos de la gala.

Por medio de la señal principal, la aplicación de RCN y el portal oficial de los Premios Nuestra Tierra, los televidentes podrán revivir el evento de 6 a 8 pm el próximo 16 de mayo.

El evento contó con grandes exponentes de la música nacional y presentaciones de primer nivel. La gala se convirtió en un verdadero encuentro de generaciones musicales.

Shakira se llevó el premio a Mejor Artista Global, imponiéndose sobre figuras como J Balvin y Karol G.

La canción “Papasito” de la paisa también fue reconocida como Mejor Canción Global, reafirmando el impacto de la música colombiana en el mundo.

Silvestre Dangond ganó como mejor artista vallenato y uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje póstumo a Yeison Jiménez, quien ganó en la categoría Mejor Artista Nuestra Tierra del Año.

Su esposa Sonia Restrepo recibió el galardón en medio de aplausos y lágrimas, dejando una huella imborrable en la ceremonia.

Asimismo, cantantes como Feid, Beéle, la banda Morat y muchos más, fueron reconocidos por sus canciones.

Estos y muchos más momentos se podrán ver en el especial, donde la alfombra roja volverá a brillar con los looks y las declaraciones exclusivas de los artistas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Feid habló tras premios Nuestra Tierra Feid

Feid rompió el silencio tras ganar premio Nuestra Tierra junto a Karol G: ¿qué dijo?

Feid se pronunció luego de ganarse premio con su última canción junto a Karol G y mencionarla al recibir el premio.

Yeison Jiménez fue recordado tras los Premios Nuestra Tierra Yeison Jiménez

Amigo de Yeison Jiménez rompe el silencio tras los Nuestra Tierra con foto junto a Sonia Restrepo

"Seguimos extrañándote": Ciro Quiñónez compartió desgarrador mensaje tras los Premios Nuestra Tierra en honor a Yeison Jiménez.

Juanes compartió emotiva confesión tras los Nuestra Tierra Juanes

Juanes sorprende con emotiva confesión tras los Premios Nuestra Tierra: "He fracasado"

Juanes hizo una sincera confesión de todo lo que ha vivido en su carrera y arremetió contra la inteligencia artificial.

Lo más superlike

Karina García quedó en shock tras recibir inesperada serenata en Estados Unidos: Kris R reaccionó Karina García

Karina García quedó en shock tras recibir inesperada serenata en Estados Unidos: Kris R reaccionó

Karina García compartió el curioso momento que vivió en Estados Unidos cuando unos hombres le dedicaron una serenata.

Karol G sorprendió con sarcástico comentario durante encuentro con fans Karol G

Karol G sorprendió con sarcástico comentario durante encuentro con fans en México

Alejandro Estrada quedó en shock con acto de Beba La casa de los famosos

Beba se acostó en la cama de Alejandro Estrada en La casa de los famosos: así reaccionó el actor

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?