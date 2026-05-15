Especial de los Premios Nuestra Tierra 2026; te contamos cuándo, dónde y a qué hora verlo

El pasado 14 de mayo se llevaron con éxito los Premios Nuestra Tierra 2026 en el teatro Colsubsidio de Bogotá.

Este 16 de mayo a las 6pm se podrá ver de nuevo los mejores momentos de los Premios Nuestra Tierra 2026. (Foto: Canal RCN)

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¿Quiénes fueron los homenajeados en los Premios Nuestra Tierra 2026?

El evento entregó 33 premios y tuvo homenajes para dos grandes de la música como lo son Juanes y el reguetonero Nicky Jam.

Juanes fue exaltado por su trayectoria y por ser un embajador de la música colombiana en escenarios internacionales.

Nicky Jam, por su parte, recibió el homenaje “Hermano de Nuestra Tierra”, destacando su aporte al reguetón y el impacto que ha tenido en la cultura musical del país.

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¿Dónde se podrá ver el especial de los Premios Nuestras Tierra 2026?

El Canal RCN hará un especial para que las personas que no pudieron seguir la transmisión en vivo puedan revivir los mejores momentos de la gala.

Por medio de la señal principal, la aplicación de RCN y el portal oficial de los Premios Nuestra Tierra, los televidentes podrán revivir el evento de 6 a 8 pm el próximo 16 de mayo.

El evento contó con grandes exponentes de la música nacional y presentaciones de primer nivel. La gala se convirtió en un verdadero encuentro de generaciones musicales.

Shakira se llevó el premio a Mejor Artista Global, imponiéndose sobre figuras como J Balvin y Karol G.

La canción “Papasito” de la paisa también fue reconocida como Mejor Canción Global, reafirmando el impacto de la música colombiana en el mundo.

Silvestre Dangond ganó como mejor artista vallenato y uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje póstumo a Yeison Jiménez, quien ganó en la categoría Mejor Artista Nuestra Tierra del Año.

Su esposa Sonia Restrepo recibió el galardón en medio de aplausos y lágrimas, dejando una huella imborrable en la ceremonia.

Asimismo, cantantes como Feid, Beéle, la banda Morat y muchos más, fueron reconocidos por sus canciones.

Estos y muchos más momentos se podrán ver en el especial, donde la alfombra roja volverá a brillar con los looks y las declaraciones exclusivas de los artistas.