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Estos fueron los artistas que más galardones recibieron en los Premios Nuestra Tierra 2026

En los Premios Nuestra Tierra 2026, distintos artistas sumaron varios galardones tras una gala con más de 30 categorías premiadas.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Premios Nuestra Tierra 2026: estos artistas lideraron la lista de ganadores
Silvestre Dangond y Fonseca lideraron la lista de Premios Nuestra Tierra 2026 / (Foto de Canal RCN y AFP)

La edición 2026 de los Premios Nuestra Tierra reunió a artistas de distintos géneros musicales en una ceremonia que reconoció producciones, interpretaciones y colaboraciones destacadas del último año.

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¿Qué artistas tuvieron más galardones en Premios Nuestra Tierra 2026?

  • Yeison Jiménez: Mejor Artista Nuestra Tierra del Año, Mejor Artista Popular, Mejor Fandom del Año
  • Karol G: Mejor Canción Global (“Papasito”), Mejor Colaboración Urbana (“Verano Rosa” con Feid)
  • Morat: Mejor Álbum del Año (“Ya es mañana”), Mejor canción/composición del año (“Me toca a mí” con Camilo)
  • Ryan Castro: Mejor Artista Urbano, reconocimientos por “La Villa” (viral, video y canción afrobeats)
  • Silvestre Dangond: Mejor Artista Vallenato, participación en canción ganadora del género
  • Fonseca: Mejor Artista Tropical, participación en canción ganadora del género
¿Qué artistas tuvieron más galardones en Premios Nuestra Tierra 2026?
Yeison Jiménez marcó hito en los Premios Nuestra Tierra 2026 / (Foto de AFP)

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¿Cómo se distribuyeron los premios en Premios Nuestra Tierra 2026?

La premiación incluyó categorías de música urbana, pop, vallenato, tropical, folclor y alternativo, con una distribución amplia entre distintos artistas nacionales e internacionales.

  • Shakira: Mejor Artista Global
  • J Balvin: Mejor Canción Urbana / Mejor Concierto Nuestra Tierra
  • Beéle: Mejor Artista Afrobeats
  • Ela Taubert: Mejor Artista Pop Femenina
  • Andrés Cepeda: Mejor Artista Pop Masculino
  • Timo: Mejor Dúo o Grupo Pop
  • Aria Vega: Mejor Artista Revelación
  • Juan Pablo Vega: Mejor Productor del Año
¿Cómo se distribuyeron los premios en Premios Nuestra Tierra 2026?
Así se distribuyeron los Premios Nuestra Tierra 2026 / (Foto: Prensa Canal RCN)

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¿Qué otros ganadores hicieron parte de Premios Nuestra Tierra 2026?

  • Heredero: Mejor Artista Folclor
  • Duplat: Mejor Artista Alternativo/Rock/Indie
  • Sebaxxss: Mejor Artista DJ/Productor Electrónico
  • Arelys Henao: Mujer Raíz de Nuestra Tierra
  • Nicky Jam: Hermano de Nuestra Tierra
  • Juanes: Leyenda de Nuestra Tierra

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