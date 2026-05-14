Premios Nuestra Tierra 2026: estos artistas lideraron la lista de ganadores

La edición 2026 de los Premios Nuestra Tierra reunió a artistas de distintos géneros musicales en una ceremonia que reconoció producciones, interpretaciones y colaboraciones destacadas del último año.

Artículos relacionados Premios Nuestra Tierra Entre lágrimas, Sonia Restrepo habló del legado de Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra

¿Qué artistas tuvieron más galardones en Premios Nuestra Tierra 2026?

Yeison Jiménez: Mejor Artista Nuestra Tierra del Año, Mejor Artista Popular, Mejor Fandom del Año

Mejor Artista Nuestra Tierra del Año, Mejor Artista Popular, Mejor Fandom del Año Karol G: Mejor Canción Global (“Papasito”), Mejor Colaboración Urbana (“Verano Rosa” con Feid)

Mejor Canción Global (“Papasito”), Mejor Colaboración Urbana (“Verano Rosa” con Feid) Morat: Mejor Álbum del Año (“Ya es mañana”), Mejor canción/composición del año (“Me toca a mí” con Camilo)

Mejor Álbum del Año (“Ya es mañana”), Mejor canción/composición del año (“Me toca a mí” con Camilo) Ryan Castro: Mejor Artista Urbano, reconocimientos por “La Villa” (viral, video y canción afrobeats)

Mejor Artista Urbano, reconocimientos por “La Villa” (viral, video y canción afrobeats) Silvestre Dangond: Mejor Artista Vallenato, participación en canción ganadora del género

Mejor Artista Vallenato, participación en canción ganadora del género Fonseca: Mejor Artista Tropical, participación en canción ganadora del género

Yeison Jiménez marcó hito en los Premios Nuestra Tierra 2026 / (Foto de AFP)

Artículos relacionados Feid Feid le agradece públicamente a Karol G tras ganar Premio Nuestra Tierra, así fue el momento

¿Cómo se distribuyeron los premios en Premios Nuestra Tierra 2026?

La premiación incluyó categorías de música urbana, pop, vallenato, tropical, folclor y alternativo, con una distribución amplia entre distintos artistas nacionales e internacionales.

Shakira: Mejor Artista Global

Mejor Artista Global J Balvin: Mejor Canción Urbana / Mejor Concierto Nuestra Tierra

Mejor Canción Urbana / Mejor Concierto Nuestra Tierra Beéle: Mejor Artista Afrobeats

Mejor Artista Afrobeats Ela Taubert: Mejor Artista Pop Femenina

Mejor Artista Pop Femenina Andrés Cepeda: Mejor Artista Pop Masculino

Mejor Artista Pop Masculino Timo: Mejor Dúo o Grupo Pop

Mejor Dúo o Grupo Pop Aria Vega: Mejor Artista Revelación

Mejor Artista Revelación Juan Pablo Vega: Mejor Productor del Año

Así se distribuyeron los Premios Nuestra Tierra 2026 / (Foto: Prensa Canal RCN)

Artículos relacionados Juanes Juanes recordó su camino musical tras recibir homenaje en Premios Nuestra Tierra 2026

¿Qué otros ganadores hicieron parte de Premios Nuestra Tierra 2026?