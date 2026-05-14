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Feid le agradece públicamente a Karol G tras ganar Premio Nuestra Tierra, así fue el momento

Feid llamó la atención tras ganar un Premio Nuestra Tierra y dedicar emotivo mensaje de agradecimiento a Karol G.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Feid le agradece públicamente a Karol G tras ganar Premio Nuestra Tierra
Feid recuerda a Karol G tras ganar Premio Nuestra Tierra / (Foto del Canal RCN y AFP)

En la ceremonia de los Premios Nuestra Tierra 2026, realizada el 14 de mayo de 2026, la atención se centró en la categoría de colaboraciones urbanas, donde Feid y Karol G fueron reconocidos por su trabajo en la canción Verano Rosa.

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¿Qué premio ganaron Feid y Karol G en Premios Nuestra Tierra 2026?

Feid y Karol G ganaron el premio a Mejor Colaboración Urbana en los Premios Nuestra Tierra 2026 por la canción Verano Rosa.

Este reconocimiento hace parte de las categorías que destacan las colaboraciones dentro del género urbano, teniendo en cuenta su impacto en plataformas digitales y su circulación en el último año.

¿Qué premio ganaron Feid y Karol G en Premios Nuestra Tierra 2026?
Feid y Karol G ganaron el premio a Mejor Colaboración Urbana en Premios Nuestra Tierra 2026 / (Foto de AFP)

En esta edición, la organización incluyó a ambos artistas dentro de los nominados por el desempeño de la canción, que se consolidó como una de las producciones destacadas del periodo.

El anuncio del premio generó conversación entre los internautas, quienes no solo destacaron su talento sino también su pasada relación sentimental que se desarrolló mientras lanzaron este éxito lanzado en 2025.

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¿Qué dijo Feid al recibir su Premio Nuestra Tierra 2026?

Al recibir el reconocimiento en los Premios Nuestra Tierra 2026, Feid dirigió un mensaje en el que agradeció a Karol G por hacerlo parte de la canción Verano Rosa, resaltando el trabajo en la producción del tema.

En su intervención, Feid expresó agradecimientos al equipo de trabajo involucrado en el proyecto, a su familia que lo acompañó en la ceremonia y a la audiencia que sigue su música en Colombia.

El artista hizo énfasis en la importancia del proceso compartido en la creación musical, destacando la participación de Karol G dentro del proyecto, así como el esfuerzo conjunto detrás de la canción que recibió el reconocimiento en la categoría.

"Muchas gracias a Karo y a todo su equipo de trabajo por hacernos parte de esta canción y de este proyecto, mor", dijo.

En redes sociales, los internautas destacan que este discurso fue uno de los momentos que más llamó la atención dentro de la entrega de los Premios Nuestra Tierra 2026.

En redes continúan comentando lo ocurrido. Únete a la conversación y comparte tu opinión usando el #PremiosNuestraTierra

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