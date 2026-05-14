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Juanes se convirtió en uno de los protagonistas de los Premios Nuestra Tierra 2026 tras recibir el reconocimiento como Artista Leyenda durante la ceremonia realizada el 14 de mayo del 2026.

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¿Por qué Juanes recibió el reconocimiento en los Premios Nuestra Tierra 2026?

Durante la edición número 19 de los Premios Nuestra Tierra, el cantante antioqueño recibió el reconocimiento de Artista Leyenda por su trayectoria dentro de la música colombiana y su impacto internacional.

La carrera de Juanes comenzó en Medellín con la banda Ekhymosis cuando tenía 15 años. Posteriormente inició su camino como solista y logró posicionar canciones como ‘A Dios le pido’, ‘La camisa negra’ y ‘Es por ti’ en distintos países.

Tras más de veinte años de trayectoria, Juanes sigue dejando huella en la música colombiana y llevando sus sonidos a escenarios internacionales. El artista recibió un reconocimiento especial entregado por Fonseca durante la ceremonia.

Durante el homenaje se resaltó su cercanía y el impacto que el artista ha tenido en la música colombiana, así como su proyección internacional.

"De parcero a parcero. Mi querido Juan Esteban (...) Gracias por abrir caminos, gracias por inspirarnos", dijo.

Fonseca dedicó emotivas palabras a Juanes en los Premios Nuestra Tierra 2026 / (Foto: Prensa Canal RCN)

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¿Qué dijo Juanes tras recibir el homenaje en Premios Nuestra Tierra 2026?

Durante su discurso de agradecimiento en Premios Nuestra Tierra 2026, Juanes hizo un recorrido por su historia personal y musical, recordando sus primeros acercamientos a la música en la infancia y su paso por el colegio como su primer escenario.

El artista mencionó cómo la guitarra estuvo presente desde muy temprano en su vida y cómo distintos referentes de la música latinoamericana influyeron en su formación artística, desde géneros tradicionales hasta el rock y nuevas propuestas musicales en Colombia.

Juanes hizo énfasis en sus inicios en Medellín, su paso por la banda Ekhymosis y el valor de regresar a sus raíces para reconocer el talento musical que ha surgido en Colombia a lo largo del tiempo.

En su intervención también reflexionó sobre el momento actual de la música en el país, resaltando la diversidad de artistas y el crecimiento de nuevas generaciones, así como la importancia de seguir apoyando los procesos creativos.

"Sigamos aprendiendo a tocar los instrumentos, que la tecnología y la inteligencia artificial vengan, pero que no sean nuestro reemplazo", destacó.

Finalmente, agradeció a su equipo de trabajo, a su familia, a los organizadores del evento y a los artistas que lo acompañaron en la ceremonia, cerrando su intervención con un mensaje de gratitud hacia el público presente.