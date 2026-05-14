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Karola dio su opinión sobre el acercamiento entre Mariana Zapata y Juanda Caribe: esto dijo

Karola reaccionó al acercamiento entre Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos y dejó mensaje claro.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Karola habló sobre el acercamiento entre Mariana Zapata y Juanda Caribe
Karola habló sobre el acercamiento entre Mariana Zapata y Juanda Caribe. (Foto Canal RCN).

El acercamiento entre Mariana Zapata y Juanda Caribe continúa siendo tema de conversación en las redes sociales, pues los recientes pronunciamientos de ambas partes en La casa de los famosos Colombia generaron aún más opiniones divididas y sumaron nuevas perspectivas. En esta ocasión, Karola, exparticipante del reality, dejó una contundente opinión frente a la situación.

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¿Qué dijeron Mariana Zapata y Juanda Caribe en la reciente dinámica sobre su acercamiento?

Vale la pena recordar que, durante la tarde del pasado miércoles 13 de mayo, los participantes fueron sometidos una vez más al detector de mentiras, en donde tuvieron que responder preguntas formuladas por los televidentes.

Juanda Caribe desata una ola de opiniones tras especial gesto con Mariana Zapata: ¿qué hizo?
Así ha sido el shippeo de Juanda Caribe y Mariana Zapata. | Foto: Canal RCN

Entre las preguntas que más destacaron estuvieron aquellas enfocadas en el acercamiento entre Mariana Zapata y Juanda Caribe, pues, por un lado, a la influenciadora paisa le preguntaron si creía posible que, al salir de La casa de los famosos Colombia, pudiera haber un acercamiento más contundente con el costeño, a lo que respondió de manera afirmativa. Mientras que a Juanda Caribe le hicieron una pregunta similar.

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¿Qué dijo Karola sobre el acercamiento entre Mariana Zapata y Juanda Caribe?

En medio de la polémica por el acercamiento entre Mariana Zapata y Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos Colombia, Karola, exparticipante del reality, dio su opinión frente a la situación.

Mariana Zapata habló sobre los señalamientos en su contra.
Mariana Zapata habló sobre los señalamientos en su contra. (Foto Canal RCN).

La barranquillera mencionó que había algo en Mariana Zapata que le generaba desconfianza, especialmente por el cambio de actitud que tuvo con Beba de la Cruz, con quien se suponía tenía una gran amistad.

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“Con la mano en el corazón, puede que me equivoque, pero repito: hay algo de ella que no me cuadra, y lo estoy confirmando, porque así como ella se ha expresado de su amiga Beba”, afirmó.

Asimismo, expresó que aunque Mariana intentaba escudarse en su soltería y en que no había pasado de coqueteos, Karola consideró que su comportamiento la convertía en la “moza”, ya que Juanda Caribe sí tenía una relación sentimental.

“Ahora, no critiques lo que tú vas a hacer: sí hay un coqueteo, sí hay bololó, eso es ser, de verdad, la moza. Él tenía una relación”.

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