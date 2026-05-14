Filtran video de ‘El Agropecuario’ celebrando antes de la acusación contra Aida Victoria Merlano

Recientemente, Aida Victoria Merlanosorprendió al confesar que su expareja, Juan David Tejada, conocido en redes sociales como ‘El Agropecuario’, le habría enviado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tras haber dejado a su pequeño mientras ella estaba fuera del país.

Artículos relacionados Kika Nieto Francisca Estévez y Carlos Báez emocionaron a sus fans con gran noticia: ¿de qué se trata?

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano tras acusación de su expareja?

En redes sociales, la influencer barranquillera compartió la experiencia que tuvo tras la visita de esta entidad encargada de proteger los derechos de los menores en Colombia.

Aida Victoria contó en tono jocoso paso a paso lo que sucedió durante la visita, mientras explicaba que mostró las pruebas de las condiciones en las que estaba el bebé. Como bien se conoce, la influencer estuvo fuera del país por temas laborales.

Artículos relacionados Feid Feid causa revuelo con señales confusas sobre su cercanía con Karol G: esto hizo

Según la denuncia que habría presentado ‘El Agropecuario’, el señalamiento estaría relacionado con un supuesto abandono del pequeño y con que el menor habría quedado al cuidado de personas desconocidas mientras ella se encontraba de viaje.

El Agropecuario reapareció en polémico video tras acciones contra Aida Victoria Merlano. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Sin embargo, Aida Victoria reveló sin filtros que las dos personas que estuvieron con el bebé de 10 meses fueron las dos nanas encargadas de cuidarlo.

¿El agropecuario celebró acción en contra de Aida Victoria Merlano?

Tras sus declaraciones, que rápidamente generaron revuelo en redes sociales, comenzó a circular un video en el que aparece Juan David Tejada junto a otro hombre celebrando.

Artículos relacionados Influencers Alejandra Salguero lanzó inesperado mensaje tras la cena de Tebi y Alexa, y así reaccionó Sheila

El video fue publicado pocos días antes del regreso de la influencer a Colombia y según los usuarios el video sería en celebración de la acusación que tomó en contra de la barranquillera.

El Agropecuario reapareció en polémico video tras acciones contra Aida Victoria Merlano. (Foto: Canal RCN)

A los dos hombres se les ve con una copa de vino y en la descripción para la publicación del video: “los peores de Colombia. Él más que yo”. Por supuesto, los comentarios no tardaron en relacionarse con la situación:

“Celebrando el intento fallido con el Bienestar”; “¿Ya habrá pasado lo de la manutención de Emi?” o “Y qué tal si le ofrece un vinito a Bienestar Familiar”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en redes sociales.

Como también se conoce, Aida Victoria Merlano hace un tiempo tomó acciones legales contra el agropecuario por la manutención del bebé.