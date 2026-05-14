Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Filtran video de ‘El Agropecuario’ celebrando antes de la acusación contra Aida Victoria Merlano

Sale a la luz video de ‘El Agropecuario’, ex de Aida Victoria Merlano, celebrando antes de enviarle al Bienestar Familiar.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Video del ex de Aida Victoria Merlano desató polémica tras denuncia ante Bienestar Familiar
El Agropecuario reapareció en polémico video tras acciones contra Aida Victoria Merlano. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Recientemente, Aida Victoria Merlanosorprendió al confesar que su expareja, Juan David Tejada, conocido en redes sociales como ‘El Agropecuario’, le habría enviado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tras haber dejado a su pequeño mientras ella estaba fuera del país.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano tras acusación de su expareja?

En redes sociales, la influencer barranquillera compartió la experiencia que tuvo tras la visita de esta entidad encargada de proteger los derechos de los menores en Colombia.

Aida Victoria contó en tono jocoso paso a paso lo que sucedió durante la visita, mientras explicaba que mostró las pruebas de las condiciones en las que estaba el bebé. Como bien se conoce, la influencer estuvo fuera del país por temas laborales.

Artículos relacionados

Según la denuncia que habría presentado ‘El Agropecuario’, el señalamiento estaría relacionado con un supuesto abandono del pequeño y con que el menor habría quedado al cuidado de personas desconocidas mientras ella se encontraba de viaje.

Video del ex de Aida Victoria Merlano desató polémica tras denuncia ante Bienestar Familiar
El Agropecuario reapareció en polémico video tras acciones contra Aida Victoria Merlano. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Sin embargo, Aida Victoria reveló sin filtros que las dos personas que estuvieron con el bebé de 10 meses fueron las dos nanas encargadas de cuidarlo.

¿El agropecuario celebró acción en contra de Aida Victoria Merlano?

Tras sus declaraciones, que rápidamente generaron revuelo en redes sociales, comenzó a circular un video en el que aparece Juan David Tejada junto a otro hombre celebrando.

Artículos relacionados

El video fue publicado pocos días antes del regreso de la influencer a Colombia y según los usuarios el video sería en celebración de la acusación que tomó en contra de la barranquillera.

Video del ex de Aida Victoria Merlano desató polémica tras denuncia ante Bienestar Familiar
El Agropecuario reapareció en polémico video tras acciones contra Aida Victoria Merlano. (Foto: Canal RCN)

A los dos hombres se les ve con una copa de vino y en la descripción para la publicación del video: “los peores de Colombia. Él más que yo”. Por supuesto, los comentarios no tardaron en relacionarse con la situación:

“Celebrando el intento fallido con el Bienestar”; “¿Ya habrá pasado lo de la manutención de Emi?” o “Y qué tal si le ofrece un vinito a Bienestar Familiar”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en redes sociales.

Como también se conoce, Aida Victoria Merlano hace un tiempo tomó acciones legales contra el agropecuario por la manutención del bebé.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La foto de Jenny López que hizo pensar a muchos en un posible embarazo Jhonny Rivera

¿Jenny López está embarazada? Recientes fotos avivaron especulaciones

Jhonny Rivera y Jenny López despertaron rumores de embarazo por recientes fotos en redes sociales.

Yaya Muñoz arremetió contra Karola tras fuertes comentarios: "ya quisieras" Influencers

Yaya Muñoz arremetió contra Karola tras fuertes comentarios: "ya quisieras"

Yaya Muñoz reaccionó a las declaraciones de Karola y le respondió con contundente comentario en redes.

Maluma confesó quién lo convenció de dejarse crecer la barba otra vez Maluma

Maluma reveló la razón por la que se dejó crecer la barba de nuevo, ¿presión social?

Maluma reveló por qué volvió a dejarse crecer la barba y su respuesta enterneció a sus seguidores.

Lo más superlike

Nicky Jam reveló cómo fue viajar en TransMilenio y sorprendió con inesperada confesión Nicky Jam

Nicky Jam rompió el silencio tras su experiencia de montar en TransMilenio, ¿lo hará de nuevo?

Nicky Jam reveló cómo fue su experiencia viajando en TransMilenio en Bogotá y lo que significa Colombia para él.

Juanda Caribe habló de su soltería y desató reacciones en redes La casa de los famosos

Juanda Caribe generó reacciones al decir que ya lleva tiempo soltero: esto explicó

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?

Videos revelan cómo se vivió el temblor que sacudió a Colombia Viral

Impactantes videos muestran cómo se vivió el sismo en Colombia: así fue