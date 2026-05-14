Maluma reveló la razón por la que se dejó crecer la barba de nuevo, ¿presión social?

El cantante urbano Maluma sorprendió a sus seguidores al revelar la razón por la que decidió dejarse crecer nuevamente la barba, luego de haber mostrado un cambio de imagen en semanas recientes. La respuesta del artista generó múltiples reacciones en redes sociales y enterneció a más de uno.

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¿En qué momento Maluma se quitó su icónica barba?

Meses atrás, durante la celebración de su cumpleaños número 32, el icónico cantante de reggaetón sorprendió a su fanaticada al aparecer públicamente con su barba completamente rasurada. El artista quiso probar un look diferente, pero las críticas se dividieron en redes sociales.

Así se ve Maluma sin barba. | AFP: Martin Bernetti

Sin embargo, pese a la opinión de terceros, el joven cantante continuó luciendo su rostro completamente liso hasta hace pocas semanas, generando gran sorpresa entre los internautas, quienes comenzaron a preguntarse la razón de su inesperada decisión. Y es que el artista se había mostrado muy cómodo con su nuevo look e incluso manifestó no querer volver a su imagen anterior tan pronto.

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¿Por qué Maluma se dejó crecer la barba otra vez?

En una reciente aparición pública, el cantante paisa fue interrogado por una fanática, quien aseguró que la razón por la que había dejado atrás su rostro sin barba era por presión social. Sin embargo, no fue así.

¿Cuándo cumplió años Maluma? | AFP: Tommaso Boddi

El artista reveló que solo hubo una persona que lo hizo cambiar de opinión rápidamente: su hija París. Según contó, la menor le expresó que quería verlo otra vez con barba y por eso decidió dejársela crecer sin dudarlo.

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“Digamos que la persona que quiso que yo recuperara mi barba se llama París Londoño Gómez, es mi hija. Me dijo un día: ‘Papá, barba sí’… porque yo le pregunté: ‘Mi amor, ¿te gusta la barba?’. Y me dijo: ‘Papá, sí’. Y ya, es ella la que manda en la casa, yo qué puedo hacer, nada”.

Con esta confesión, Maluma dejó claro que la opinión más importante para él es la de su hija París, quien terminó convirtiéndose en la responsable de que recuperara uno de sus looks más icónicos.