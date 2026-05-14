Mariana Zapata comparó a Alexa Torrex con Karina García: esto dijo

Mariana Zapata sorprendió a los seguidores de La casa de los famosos Colombia luego de comparar a Alexa Torrex con Karina García durante una conversación dentro del reality. La creadora de contenido, quien continúa en competencia, hizo referencia a ambas participantes, teniendo en cuenta que Alexa salió eliminada recientemente y Karina hizo parte de la segunda temporada del programa.

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¿Por qué Mariana Zapata comparó a Alexa Torrex con Karina García?

En una reciente conversación que tuvo con Valentino Lázaro dentro de La casa de los famosos Colombia, Mariana Zapata expresó su punto de vista frente a las constantes situaciones que ha protagonizado Alexa Torrex dentro de la competencia pese a haber sido eliminada.

Alexa Torrex y Mariana Zapata. (Foto Canal RCN).

La influenciadora paisa mencionó que para ella, Alexa Torrex era la Karina García de la tercera temporada, pues ambas fueron eliminadas, pero continuaron teniendo protagonismo dentro de la competencia, aunque ya no estuvieran dentro de ella.

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Esto, argumentando que desde que Alexa fue eliminada, el juego apuntó a una pequeña posibilidad de que ella regresara, sin tener éxito. Sin embargo, regresó para tener una cena con Tebi Bernal. Además, hizo mención a que posiblemente sería la jefe de campaña de Bernal o Alejandro Estrada.

“Yo siento que ella es la Karina de este año, en el sentido de que se fue, pero fue tan icónica que como sea la van a seguir trayendo. Mira, quería que la devolvieran con el botón; no la devolvió nadie, ahora vino a una cena, va a ser la jefe de campaña de alguno de ellos dos obviamente”

¿Cómo reaccionaron en redes ante la comparación de Mariana Zapata entre Alexa y Karina?

Las declaraciones de Mariana Zapata también desataron varias reacciones en redes sociales, donde algunos internautas aseguraron que la comparación fue exagerada y comentaron que, para ellos, Alexa Torrex “no le llega ni a los talones” a Karina García dentro del reality.

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Comentarios como: “Karina es única , sorry”, “Karina fue inconica, Alexa no le llega ni a los tobillos”, “Esta temporada nadie fue icónico, aburrieron todos”, fueron algunos de los que destacaron.