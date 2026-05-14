Yaya Muñoz confesó que Westcol le parece simpático e interesante; esto dijo EN VIVO

Yaya Muñoz confesó que le está pareciendo muy simpático e interesante el streamer Westcol.

Yaya Muñoz sigue disfrutando de su soltería tras su ruptura con José Rodríguez. (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre Westcol?

En el programa Tamoenvivo, la presentadora reveló que últimamente lo ve con otros ojos, destacando su evolución no solo en el contenido que produce, sino también en la madurez que ha mostrado en los últimos meses.

Sus compañeros de set reaccionaron de inmediato, señalando que no era apropiado hacer ese tipo de comentarios en vivo sabiendo que el paisa tiene pareja.

Yaya respondió con tranquilidad, asegurando que lo hacía con respeto y que no veía nada malo en admirar la belleza de alguien.

Los panelistas opinaron que entre las mujeres es más común “quitarse” las parejas, mientras que entre los hombres existe un código más fuerte de respeto hacia las relaciones ajenas.

Muñoz aceptó esa reflexión, reconociendo que en muchos casos las amistades femeninas han terminado en conflicto por situaciones sentimentales.

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Para algunos, se trató de un comentario espontáneo y sin mayor trascendencia, mientras que otros lo interpretaron como una insinuación que podría incomodar a la actual pareja de Westcol, Luisa Castro.

La presentadora atraviesa un momento de soltería tras su ruptura con José Rodríguez, exparticipante de La casa de los famosos.

Yaya ha sido la que más se ha referido al tema, revelando detalles privados sobre su romance, mientras que Rodríguez prefirió mantenerse al margen y solo aclaró que fue él quien tomó la decisión de terminar la relación.

Hoy, Rodríguez ya tiene pareja oficialmente, mientras que Yaya continúa en la búsqueda de alguien que cumpla con sus expectativas.

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¿Por qué Yaya Muñoz se retractó de los señalamientos hacia Juanda Caribe y su contenido en La casa de los famosos Colombia 3?

Por otra parte, Yaya Muñoz se retractó de sus palabras hacia Juanda Caribe, a quien había señalado como un “mueble” que solo hacía contenido de infiel.

La presentadora reconoció que el nuevo personaje del humorista (Mamá Dora) le parece increíble y que ese es el tipo de propuestas que debería seguir mostrando en el reality.