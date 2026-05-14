Luisa Castro anunció nuevos comienzos tras dejar despedirse de su apartamento; ¿se va a vivir con Westcol?

Luisa Castro, novia de Westcol, sorprendió al anunciar que se va de su apartamento.

Luisa Castro causa revuelo y rumores sobre irse a vivir con Westcol. (Foto: Arturo Holmes/AFP)

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¿Cómo anunció Luisa Castro su mudanza?

Por medio de sus redes sociales, la influenciadora se despidió de la que fue su casa por varios años, agradeciendo lo que ha vivido y asegurando que se vienen nuevos comienzos.

Sus palabras generaron una ola de especulaciones entre los internautas, quienes aseguran que podría tratarse de la decisión de mudarse con el streamer a su penthouse en Medellín.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado esta información, se espera que Westcol dé detalles detrás de esta decisión.

El paisa no ha hablado directamente sobre la mudanza, pero sí anunció que su próximo viaje con Luisa y su equipo será para recorrer algunos lugares de África.

La pareja viene de compartir semanas intensas en China y Europa, donde asistieron a partidos de la Champions League, mostrando que su relación se ha fortalecido.

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“Nuevos comienzos. Ahora sí, adiós apartamento de mis sueños, te amé”, escribió Luisa Castro en su publicación.

La decisión de dejar su apartamento ha sido interpretada como un paso importante en la vida personal de la pereirana.

Para muchos, se trata de un gesto que confirma que la relación con Westcol avanza hacia un nivel más serio, mientras otros creen que simplemente busca un nuevo espacio para continuar con sus proyectos.

El silencio de Westcol sobre este tema ha alimentado las especulaciones, especialmente porque en los últimos días no se le ha visto junto a Luisa en sus transmisiones.

Esto ha dado fuerza a la idea de que Castro está preparando la mudanza y que pronto podrían compartir oficialmente un hogar.

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¿Cómo ha reaccionado Westcol a los rumores de la infidelidad de Luisa Castro?

La noticia llega en medio de comentarios sobre supuestas infidelidades de Luisa, rumores que poco a poco se han ido disipando gracias a la falta de atención que ambos le han dado al tema.

La pareja ha preferido enfocarse en sus viajes y en los proyectos que comparten, dejando claro que no quieren alimentar polémicas.

El fin de semana pasado, Westcol se reunió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y denunció que recibió supuestos hackeos a sus cuentas tras ese encuentro.