Francisca Estévez y Carlos Báez emocionaron a sus fans con gran noticia: ¿de qué se trata?

Francisca Estévez, una de las grandes figuras del entretenimiento a nivel nacional, recientemente sorprendió en redes sociales al revelar que ella y Carlos Báez tomaron importante decisión como pareja y que tiene que ver con el futuro de su relación.

¿Qué pasó con Francisca Estevez y Carlos Báez?

A través de su cuenta de Instagram en donde la joven actriz ha construido una sólida comunidad de miles de seguidores, se mostró emocionada de poder anunciar que, luego de más de un año relación con Báez, ahora vivirán bajo el mismo techo.

“Días de mudanza… les iremos mostrando todo”, escribió la actriz en la descripción del post que hizo en colaboración con el también actor.

Con el anuncio de esta decisión que tomaron ambos como pareja, dejaron claro que su relación no solo atraviesa por un gran momento, sino también demuestra la madurez de su noviazgo, pues se trata de un gran paso que juntos se atrevieron a dar y que seguramente les permitirá conocerse mejor.

¿Carlos Báez y Kika Estevez son novios?

Como era de esperarse, la revelación de los actores colombianos generó una ola de reacciones no solo entre sus seguidores, sino también entre algunos amigos cercanos.

“Muchos éxitos, qué lindo, felicidades”, “Felicidades qué bellos se ven juntos”, “Los amo, son espectaculares”, “Felicidades a los dos queridos amigos”, “No sé por qué siento que viene bebé en camino”, “Lindos, Dios los bendiga”, son algunos de ,los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Por ahora, la pareja de artistas no han comentado mayores detalles de esta nueva etapa en sus vidas, lo que sí es un hecho es que tanto Kika como Carlos están listos para construir una vida juntos.

¿Cuánto llevan Carlos Báez y Kika Estevez juntos?

Aunque Kika Nieto y Carlos Báez no hicieron oficial la fecha exacta en la que inició su relación, ambos llevan compartiendo tiempo juntos desde hace varios meses, algo que ha quedado en evidencia a través de apariciones en redes sociales y publicaciones que han despertado el interés de sus seguidores.