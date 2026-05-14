Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manuela QM encendió rumores de ruptura con Blessd tras inesperada confesión: “200 copas”

Manuela QM generó rumores sobre su relación con Blessd tras mencionar una canción de Karol G.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Se acabó el amor? Manuela QM lanzó mensaje que muchos relacionan con Blessd
¿Se acabó el amor? Manuela QM lanzó mensaje que muchos relacionan con Blessd (Foto freepik) (Foto Ivan Apfel / AFP)

Manuela QM volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de responder una pregunta en una entrevista que muchos seguidores interpretaron como una posible indirecta para Blessd.

Artículos relacionados

Aunque la pareja no ha confirmado ningún problema sentimental, las declaraciones de la creadora de contenido generaron especulaciones entre usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si existe alguna crisis entre ambos.

Manuela QM desató rumores sobre Blessd tras revelar cuál es su canción favorita
Manuela QM desató rumores sobre Blessd tras revelar cuál es su canción favorita (Foto Franck Fife / AFP)

¿Cuál fue la supuesta indirecta de Manuela QM a Blessd?

Todo ocurrió durante una dinámica de preguntas rápidas en una entrevista, donde a Manuela QM le preguntaron cuál era su canción favorita del momento.

La influenciadora respondió que últimamente ha estado escuchando mucho 200 Copas de Karol G.

La respuesta rápidamente llamó la atención de varios usuarios en redes sociales debido al significado de la canción y a la letra que maneja el tema.

En la canción, Karol G habla sobre una mujer que intenta abrirle los ojos a una amiga que continúa en una relación amorosa que le hace daño.

Asimismo, el tema menciona cómo esa mujer sigue aferrada a una persona que no la valora y le aconseja salir, distraerse y dejar atrás esa relación.

Por esta razón, muchos seguidores comenzaron a interpretar la respuesta de Manuela como una posible indirecta relacionada con Blessd.

Las reacciones no tardaron en aparecer y algunos usuarios incluso comenzaron a preguntarse si la pareja estaría atravesando problemas sentimentales.

Sin embargo, otros seguidores aseguraron que probablemente se trató solo de una respuesta casual y que no necesariamente tendría un mensaje oculto.

Artículos relacionados

¿Manuela QM y Blessd terminaron?

Hasta el momento, ni Manuela QM ni Blessd han confirmado una ruptura o problemas dentro de su relación.

De hecho, ambos continúan esperando el nacimiento de su hijo Caleb, uno de los momentos más importantes para la pareja.

Además, recientemente Blessd comentó en una entrevista que regresaría pronto a Colombia porque el nacimiento de su bebé estaría muy cerca y quiere estar presente en ese momento especial.

Por ahora, las especulaciones sobre una posible separación siguen siendo únicamente rumores generados por las interpretaciones de algunos usuarios en redes sociales.

Mientras tanto, la pareja continúa enfocada en la llegada de su primer hijo, noticia que ha emocionado a sus seguidores desde que la dieron a conocer públicamente.

Blessd y Manuela QM se preparan para darle la bienvenida a su hijo
Blessd y Manuela QM se preparan para darle la bienvenida a su hijo (Foto Mike Coppola / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Video del ex de Aida Victoria Merlano desató polémica tras denuncia ante Bienestar Familiar Aída Victoria Merlano

Filtran video de ‘El Agropecuario’ celebrando antes de la acusación contra Aida Victoria Merlano

Sale a la luz video de ‘El Agropecuario’, ex de Aida Victoria Merlano, celebrando antes de enviarle al Bienestar Familiar.

La foto de Jenny López que hizo pensar a muchos en un posible embarazo Jhonny Rivera

¿Jenny López está embarazada? Recientes fotos avivaron especulaciones

Jhonny Rivera y Jenny López despertaron rumores de embarazo por recientes fotos en redes sociales.

Yaya Muñoz arremetió contra Karola tras fuertes comentarios: "ya quisieras" Influencers

Yaya Muñoz arremetió contra Karola tras fuertes comentarios: "ya quisieras"

Yaya Muñoz reaccionó a las declaraciones de Karola y le respondió con contundente comentario en redes.

Lo más superlike

Nicky Jam reveló cómo fue viajar en TransMilenio y sorprendió con inesperada confesión Nicky Jam

Nicky Jam rompió el silencio tras su experiencia de montar en TransMilenio, ¿lo hará de nuevo?

Nicky Jam reveló cómo fue su experiencia viajando en TransMilenio en Bogotá y lo que significa Colombia para él.

Juanda Caribe habló de su soltería y desató reacciones en redes La casa de los famosos

Juanda Caribe generó reacciones al decir que ya lleva tiempo soltero: esto explicó

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?

Videos revelan cómo se vivió el temblor que sacudió a Colombia Viral

Impactantes videos muestran cómo se vivió el sismo en Colombia: así fue