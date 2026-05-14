Manuela QM encendió rumores de ruptura con Blessd tras inesperada confesión: “200 copas”

Manuela QM volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de responder una pregunta en una entrevista que muchos seguidores interpretaron como una posible indirecta para Blessd.

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Aunque la pareja no ha confirmado ningún problema sentimental, las declaraciones de la creadora de contenido generaron especulaciones entre usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si existe alguna crisis entre ambos.

Manuela QM desató rumores sobre Blessd tras revelar cuál es su canción favorita (Foto Franck Fife / AFP)

¿Cuál fue la supuesta indirecta de Manuela QM a Blessd?

Todo ocurrió durante una dinámica de preguntas rápidas en una entrevista, donde a Manuela QM le preguntaron cuál era su canción favorita del momento.

La influenciadora respondió que últimamente ha estado escuchando mucho 200 Copas de Karol G.

La respuesta rápidamente llamó la atención de varios usuarios en redes sociales debido al significado de la canción y a la letra que maneja el tema.

En la canción, Karol G habla sobre una mujer que intenta abrirle los ojos a una amiga que continúa en una relación amorosa que le hace daño.

Asimismo, el tema menciona cómo esa mujer sigue aferrada a una persona que no la valora y le aconseja salir, distraerse y dejar atrás esa relación.

Por esta razón, muchos seguidores comenzaron a interpretar la respuesta de Manuela como una posible indirecta relacionada con Blessd.

Las reacciones no tardaron en aparecer y algunos usuarios incluso comenzaron a preguntarse si la pareja estaría atravesando problemas sentimentales.

Sin embargo, otros seguidores aseguraron que probablemente se trató solo de una respuesta casual y que no necesariamente tendría un mensaje oculto.

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¿Manuela QM y Blessd terminaron?

Hasta el momento, ni Manuela QM ni Blessd han confirmado una ruptura o problemas dentro de su relación.

De hecho, ambos continúan esperando el nacimiento de su hijo Caleb, uno de los momentos más importantes para la pareja.

Además, recientemente Blessd comentó en una entrevista que regresaría pronto a Colombia porque el nacimiento de su bebé estaría muy cerca y quiere estar presente en ese momento especial.

Por ahora, las especulaciones sobre una posible separación siguen siendo únicamente rumores generados por las interpretaciones de algunos usuarios en redes sociales.

Mientras tanto, la pareja continúa enfocada en la llegada de su primer hijo, noticia que ha emocionado a sus seguidores desde que la dieron a conocer públicamente.