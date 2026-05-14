La Blanquita causó revuelo al botar la pulsera que le regaló Deiby Ruiz por petición de Naim Darrechi

Katy Cardona, conocida como La Blanquita, causó furor al mostrar el momento en el que su nueva pareja Naim Darrechi bota la pulsera que le había regalado Deiby Ruiz cuando eran pareja.

Deiby Ruiz no ha respondido al gesto de La Blanquita. (Foto: Freepik)

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¿Por qué La Blanquita botó la puksera que le regaló Deiby Ruiz?

En el clip se ve a la creadora de contenido mostrando la nueva pulsera que recibió, mientras bromean con la idea de subastar la cadena que le dio Ruiz, aunque aseguran que no tendría gran valor.

El video rápidamente se llenó de comentarios, algunos apoyando la actitud de Katy y otros criticando la manera en que expone públicamente detalles de su pasado sentimental.

La polémica se intensificó porque varios internautas recordaron los antecedentes de Naim, señalando que ha sido acusado de comportamientos agresivos en relaciones anteriores.

Incluso, algunos usuarios comentaron que se viene “un Aida 2.0”, insinuando que la historia podría repetirse y que Katy terminaría compartiendo un video en el que se victimice por sus decisiones sentimentales.

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El momento en el que Naim bota la pulsera fue interpretado como un símbolo de ruptura definitiva con el pasado de Katy.

Para muchos, se trató de un gesto romántico que demuestra que el español tiene intenciones serias con la caleña, especialmente después de pedirle que fuera su novia de rodillas en un acto público que se viralizó en redes sociales.

Sin embargo, otros consideran que la acción fue irrespetuosa hacia Deiby, ya que se trataba de un regalo con valor sentimental.

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¿Cómo reaccionó Deiby Ruiz al gesto de La Blanquita de botar la pulsera que le había regalado?

Por su parte, Deiby ha brillado por su silencio. El influenciador no se ha referido públicamente al noviazgo de su expareja ni al gesto de botar la pulsera que él le había obsequiado.

Los seguidores esperan que en algún momento dé sus impresiones, sobre todo porque el detalle del regalo se convirtió en el centro de la polémica.

Mientras tanto, Katy continúa fuera del país en compañía de Naim, compartiendo momentos que mantienen la expectativa sobre el futuro de la relación.

La incógnita ahora es si Darrechi se trasladará a Colombia o cómo harán para sostener un romance a distancia sin que los kilómetros afecten su vínculo.