Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Blanquita causó revuelo al botar la pulsera que le regaló Deiby Ruiz por petición de Naim Darrechi

La Blanquita mostró cómo Naim Darrechi botó la pulsera de Deiby Ruiz, gesto que avivó la polémica en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Naim Darrechi botó la pulsera que Deiby Ruiz le había regalado a La Blanquita.
Naim Darrechi botó la pulsera que Deiby Ruiz le había regalado a La Blanquita. (Foto: Freepik)

Katy Cardona, conocida como La Blanquita, causó furor al mostrar el momento en el que su nueva pareja Naim Darrechi bota la pulsera que le había regalado Deiby Ruiz cuando eran pareja.

Deiby Ruiz no ha respondido al gesto.
Deiby Ruiz no ha respondido al gesto de La Blanquita. (Foto: Freepik)

Artículos relacionados

¿Por qué La Blanquita botó la puksera que le regaló Deiby Ruiz?

En el clip se ve a la creadora de contenido mostrando la nueva pulsera que recibió, mientras bromean con la idea de subastar la cadena que le dio Ruiz, aunque aseguran que no tendría gran valor.

El video rápidamente se llenó de comentarios, algunos apoyando la actitud de Katy y otros criticando la manera en que expone públicamente detalles de su pasado sentimental.

La polémica se intensificó porque varios internautas recordaron los antecedentes de Naim, señalando que ha sido acusado de comportamientos agresivos en relaciones anteriores.

Incluso, algunos usuarios comentaron que se viene “un Aida 2.0”, insinuando que la historia podría repetirse y que Katy terminaría compartiendo un video en el que se victimice por sus decisiones sentimentales.

Artículos relacionados

El momento en el que Naim bota la pulsera fue interpretado como un símbolo de ruptura definitiva con el pasado de Katy.

Para muchos, se trató de un gesto romántico que demuestra que el español tiene intenciones serias con la caleña, especialmente después de pedirle que fuera su novia de rodillas en un acto público que se viralizó en redes sociales.

Sin embargo, otros consideran que la acción fue irrespetuosa hacia Deiby, ya que se trataba de un regalo con valor sentimental.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Deiby Ruiz al gesto de La Blanquita de botar la pulsera que le había regalado?

Por su parte, Deiby ha brillado por su silencio. El influenciador no se ha referido públicamente al noviazgo de su expareja ni al gesto de botar la pulsera que él le había obsequiado.

Los seguidores esperan que en algún momento dé sus impresiones, sobre todo porque el detalle del regalo se convirtió en el centro de la polémica.

Mientras tanto, Katy continúa fuera del país en compañía de Naim, compartiendo momentos que mantienen la expectativa sobre el futuro de la relación.

La incógnita ahora es si Darrechi se trasladará a Colombia o cómo harán para sostener un romance a distancia sin que los kilómetros afecten su vínculo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandra Salguero publicó mensaje tras cena entre Tebi y Alexa Torrex y Sheila Gándara reaccionó Influencers

Alejandra Salguero lanzó inesperado mensaje tras la cena de Tebi y Alexa, y así reaccionó Sheila

Alejandra Salguero compartió curioso mensaje tras la cena entre Tebi Bernal y Alexa Torrex, y Sheila Gándara reaccionó.

Luisa Castro, novia de Westcol, anunció que se muda de su apartamento. Luisa Castro

Luisa Castro anunció nuevos comienzos tras dejar despedirse de su apartamento; ¿se va a vivir con Westcol?

Luisa Castro anunció nuevos comienzos tras dejar su hogar y generó rumores de mudanza con el streamer paisa Westcol.

Alexa Torrex ‘413x4’ tuvo inesperada salida de La casa de los famosos Influencers

Alexa Torrex ‘413x4’ tuvo que salir de La casa de los famosos de manera inesperada: “me sacaron”

Alexa Torrex entró a La casa de los famosos bajo su personaje ‘413x4’, pero su visita se vio interrumpida y tuvo que salir rápidamente.

Lo más superlike

Juanda Caribe habló de su soltería y desató reacciones en redes La casa de los famosos

Juanda Caribe generó reacciones al decir que ya lleva tiempo soltero: esto explicó

Juanda Caribe dijo llevar tiempo soltero, tras notar todas las señales de ausencia de Sheila Gándara desde el exterior.

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?

Videos revelan cómo se vivió el temblor que sacudió a Colombia Viral

Impactantes videos muestran cómo se vivió el sismo en Colombia: así fue

Conoce dónde y cuándo ver la transmisión. Premios Nuestra Tierra

¿Dónde seguir EN VIVO la gala completa y sin interrupciones de los Premios Nuestra Tierra 2026? Te contamos