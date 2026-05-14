Campanita vivió un angustiante momento por temblor en Cali: ¿qué le pasó?

Un fuerte temblor registrado en la mañana de este jueves generó preocupación entre habitantes de diferentes ciudades del país, especialmente en Cali, donde varias personas reaccionaron en redes sociales contando cómo vivieron el movimiento sísmico.

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Uno de ellos fue Campanita, quien compartió el angustiante momento que atravesó mientras se encontraba dentro de un ascensor cuando ocurrió el sismo.

El creador de contenido mostró en video la situación que vivió y confesó el miedo que sintió durante los minutos que permaneció encerrado.

Campanita alarmó a sus seguidores tras quedar atrapado durante el temblor en Cali (Foto Canal RCN)

¿De cuánto fue el temblor que se vivió en Cali?

En horas de la mañana de este jueves 14 de mayo se registró un sismo que alcanzó una magnitud aproximada de 5.5.

El temblor ocurrió exactamente a las 7:48 a.m. y fue percibido en varias zonas del país, incluyendo la ciudad de Cali.

La información fue confirmada por el Servicio Geológico Colombiano, que compartió el reporte preliminar a través de su cuenta oficial en X, anteriormente Twitter.

Según el boletín entregado por la entidad, el evento sísmico tuvo una profundidad de 90 kilómetros y su epicentro fue en El Litoral del San Juan, Docordó, en el departamento del Chocó.

El reporte publicado por el Servicio Geológico Colombiano indicaba:

“Evento Sísmico - Boletín Preliminar, 2026-05-14, 07:48 hora local Magnitud 5.5, Profundidad 90 km, El Litoral del San Juan (Docordó) - Chocó, Colombia”.

El fuerte susto que vivió Campanita durante el temblor (Foto freepik)

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¿Qué le pasó a Campanita durante el temblor?

Campanita publicó un video en sus redes sociales mostrando que, justo cuando ocurrió el sismo, se encontraba utilizando un ascensor.

Según contó el creador de contenido, el ascensor se detuvo repentinamente durante el temblor y quedó encerrado dentro mientras sonaban alarmas de fondo.

En las imágenes compartidas se escucha a Campanita relatando lo sucedido y expresando el miedo que sintió al notar que el ascensor no descendía.

El video no permitía ver con claridad el interior, ya que en ese momento no había luz dentro del elevador.

Minutos después, Campanita volvió a pronunciarse y confirmó que logró salir del ascensor sin inconvenientes.

Asimismo, confesó que pasó muchísimo miedo por la situación y aseguró que no quiere volver a subirse a un ascensor, especialmente porque vive en uno de los últimos pisos del edificio.