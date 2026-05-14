Sofía Jaramillo opinó sobre la diferencia de edad entre Alexa Torrex y Tebi: "No se ve lindo"
Sofía Jaramillo habló de la diferencia de edad en parejas y sus palabras fueron interpretadas como referencia a Alexa Torrex y Tebi.
Sofía Jaramillo dijo qué pensaba sobre la diferencia de edad en las relaciones sentimentales haciendo alusión al shippeo entre Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos Colombia 3.
¿Qué opinó Sofía Jaramillo sobre la diferencia de edad en las relaciones sentimentales?
En la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, a la caleña le consultaron sobre este tema, pero unas preguntas antes se hablaba de Alexa y Tebi, por lo que sus palabras fueron interpretadas como referencia a esa unión.
La modelo expresó que no se veía bien ni estético cuando las parejas se llevan mucha edad, aunque aclaró que depende de muchos factores, pues hay casos en los que la diferencia no afecta y cada quien encuentra su lugar.
¿Cuántos años se llevan Alexa Torrex y Tebi?
El tema de la edad ha estado presente en el vínculo de Alexa y Tebi, ya que ella está próxima a cumplir 25 años, mientras el modelo celebró 38 en abril.
Este ha sido uno de los puntos que Tebi ha mencionado para argumentar por qué no tendría una relación formal con la cucuteña, aunque Alexa ha insistido en que no es un factor que le preocupe.
Tebi ha manifestado que la brecha de edad podría ser un obstáculo para consolidar un noviazgo estable, mientras que Alexa ha defendido que lo importante es la conexión emocional y la afinidad que comparten.
Esta postura ha generado debate entre los seguidores, quienes se dividen entre quienes apoyan la relación y quienes consideran que la diferencia es significativa.
Alexa quedó eliminada el pasado 3 de mayo dejando la relación en suspenso. Sin embargo, su regreso como invitada a la casa más famosa del país reavivó el interés, especialmente porque compartió una cena romántica con Tebi en la que se evidenciaron besos y muestras de afecto.
La cena fue vista como una oportunidad para aclarar su situación sentimental. Ambos dejaron ver que quieren seguir juntos, aunque las dudas sobre la formalidad del vínculo persisten.
Alejandro Estrada y Beba se convirtieron en los primeros semifinalistas de la tercera temporada, mientras Juanda Caribe, Mariana Zapata, Valentino Lázaro y Tebi se disputan la posibilidad de enfrentar a Beba y quitarle el poder de salvación.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike