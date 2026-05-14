Silvestre Dangond generó opiniones divididas por la sencillez de su celebración de cumpleaños; ¿por qué?

Silvestre Dangond causó revuelo al mostrar la sencillez y la falta de lujos en la celebración de su cumpleaños número 46.

Silvestre Dangond cumplió 46 años y su celebración causó revuelo. (Foto: David Becker/AFP)

Artículos relacionados Feid Feid causa revuelo con señales confusas sobre su cercanía con Karol G: esto hizo

¿Por qué la celebración de cumpleaños de Silvestre Dangond generó opiniones divididas?

En sus redes sociales, el cantante vallenato sorprendió al subir una serie de fotografías en las que se le puede ver en su casa rodeado de familiares y amigos cercanos, disfrutando de la música y de la bebida.

Lo que más llamó la atención fue la simpleza de la torta y la ausencia de decoración, un detalle que generó debate entre sus seguidores.

Las imágenes del artista dividieron opiniones. Muchos lo felicitaron por mantener su humildad y celebrar de manera privada, sin ostentaciones, mientras otros criticaron la escena asegurando que un cumpleaños de una figura como él merecía mayor producción.

Pese a los comentarios, Silvestre se mostró feliz y agradecido por poder compartir un año más de vida junto a los suyos.

Artículos relacionados Kika Nieto Francisca Estévez y Carlos Báez emocionaron a sus fans con gran noticia: ¿de qué se trata?

¿Por qué hizo historia Silvestre Dangond en el Festival Vallenato 2026?

Dangond viene de hacer historia en el Festival Vallenato 2026, donde llenó dos veces consecutivas el Parque de la Leyenda, convirtiendo sus presentaciones en unas de las más destacadas de los cinco días de evento.

En ese mismo escenario rindió homenaje al Binomio de Oro interpretando varios de sus clásicos, dejando un recuerdo inolvidable para los asistentes.

Silvestre también quiso compartir escenario con su amigo y acordeonero Juancho de la Espriella, a quien invitó a tocar luego de que estuviera hospitalizado por complicaciones de salud.

El gesto fue recibido con emoción por los asistentes, pues representó no solo la fuerza de la amistad, sino también el impulso para que retome su carrera de acordeonero.

Artículos relacionados La casa de los famosos Sofía Jaramillo reveló las razones por las que NO ayudó a Alexa Torrex con la ropa en la cena con Tebi

Juancho regresó con energía renovada y se unió a Silvestre en un momento que se convirtió en uno de los más memorables de su show en Valledupar.

Silvestre Dangond aún no se ha pronunciado sobre la polémica que lo rodea. Durante uno de sus conciertos, el cantante fue captado dando un beso a una mujer distinta a su esposa, lo que generó furor en redes sociales.

La situación tomó mayor relevancia porque Dangond lleva 15 años de matrimonio con Piery Avendaño, con quien tiene tres hijos, y hasta ahora ha mantenido una imagen de estabilidad familiar.