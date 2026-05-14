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Alejandra Salguero rompe el silencio tras la cena de Alexa Torrex y Tebi Bernal

Alejandra Salguero reaccionó en sus redes tras la cena de Alexa Torrex y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alejandra Salguero habló tras la cena entre Alexa Torrex y Tebi Bernal
Alejandra Salguero se pronunció tras la cena de Alexa Torrex y Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Durante La casa de los famosos Colombia 2026 nació varias polémicas debido a las relaciones cercanas que han tenido alguno de los participantes, pues, así como ha habido amores, también hubo desamores e incluso en el exterior.

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Como lo dicen algunos televidentes y seguidores del programa, las personas afuera también están viviendo su propio reality y ese ha sido el caso de los familiares de los famosos, quienes han tenido que enfrentar las críticas y los comentarios en redes.

Desde que Tebi Bernal se involucró de más con Alexa Torrex dentro de la competencia, Alejandra Salguero, su ex, ha tenido que hablar sobre el tema, respondiendo a los duros comentarios que llegan a sus cuentas sociales.

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Por eso, recientemente reveló cómo se siente y envió un profundo mensaje a quienes han estado pendientes de ella.

¿Cuál fue el mensaje que envió Alejandra Salguero a sus seguidores?

A través de sus historias en Instagram, en horas de la mañana de este jueves 14 de mayo, Alejandra Salguero rompió el silencio y confesó cómo se siente después de tantos comentarios negativos y de lo que ha tenido que vivir tras la ruptura con Tebi Bernal.

Alejandra Salguero rompió el silencio tras el encuentro entre Alexa y Tebi
Alejandra Salguero habló tras la cena entre Alexa Torrex y Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Primero, la modelo agradeció “por tantos mensajes llenos de amor, comprensión y empatía”, pero fue clara al decir que, “está bien”, al parecer, tras la cena que tuvo Alexa Torrex con el deportista en la noche del miércoles en La casa de los famosos Colombia 2026.

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¿Alejandra Salguero ya había hablado de la relación de Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Tras la eliminación de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia 2026, Alejandra Salguero respondió a un comentario que recibió en redes sociales.

Alejandra Salguero se pronunció tras la cena de Alexa Torrex y Tebi Bernal
Alejandra Salguero rompió el silencio tras el encuentro entre Alexa y Tebi. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, una mujer le reprochó que ella ya era parte del pasado del deportista y que ahora él estaría con la cantante, por eso, ella respondió y dijo que les deseaba que fueran muy felices.

Su comentario generó reacciones porque no discutió y, por lo contrario, deseó el bien.

Por su lado, tras su salida de la competencia y al ver las cosas desde afuera, Alexa Torrex nunca ha mencionado a Alejandra Salguero y está en a espera de qué pasa cuando Tebi salga de La casa de los famosos.

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