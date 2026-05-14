El nombre de Claudia Bahamón se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida presentadora de MasterChef Celebrity, sino que también, por todos los acontecimientos que realiza en su vida cotidiana.

Por su parte, una gran variedad de internautas se ha sorprendido al ver que el hijo mayor de Claudia Bahamón tuvo la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo de la moda al debutar recientemente en una pasarela.

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¿Cuál fue la reciente publicación que compartió Claudia Bahamón junto a su hijo quien debutó en una pasarela?

Es clave mencionar que Claudia Bahamón no solo se ha estacado por ser una reconocida presentadora colombiana, sino que también, al mantener informados a sus seguidores sobre lo que hace en su vida cotidiana.

¿Quién es el hijo de Claudia Bahamón que divide opiniones en redes? | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Claudia compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores, demostrando que tuvo un importante momento a nivel personal al ver a su hijo Samuel Brand Bahamón debutar en una pasarela, pues expresó las siguientes palabras:

“Ayer viví uno de esos momentos que se quedan guardados para siempre. En 2002 tuve mi primer desfile “oficial” en Bogotá Fashion, en Corferias. Y ayer, más de dos décadas después, vi a mi hijo tener su primer desfile en lo que hoy conocemos como el Bogotá Fashion Week”, expresó Claudia Bahamón.

Con base en esto, Claudia se mostró orgullosa por el importante logro que tuvo su hijo al participar en un desfile en la semana de Bogotá Fashion Week, pues, le manifestó toda su admiración:

“Samuel Brand desfiló para Old Maquina, en una propuesta poderosa, experimental y profundamente conceptual; una puesta en escena donde la moda se sintió más como un lenguaje artístico que como una simple pasarela. Ayer no solo vi a mi hijo desfilar.

Vi cómo comienzan los sueños cuando uno se atreve a caminar detrás de ellos”, expresó.

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¿Quién es a qué se dedica Samuel Brand, el hijo de Claudia Bahamón?

Samuel Brand es uno de los hijos de Claudia Bahamón, quien ha generado una división de opiniones al demostrar que es modelo.

¿A qué se dedica el hijo de Claudia Bahamón? | Foto: Canal RCN

En la actualidad Samuel cuenta con más de 33 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram en la que ha compartido varios detalles de su vida cotidiana.