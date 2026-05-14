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Sofía Jaramillo reveló las razones por las que NO ayudó a Alexa Torrex con la ropa en la cena con Tebi

Sofía Jaramillo aseguró que aconsejar a Alexa Torrex sería ir contra su esencia en la cena con Tebi en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Sofía Jaramillo dijo por qué no le ayudó a Alexa Torrex con la ropa de la cena romántica con Tebi.
Sofía Jaramillo dijo por qué no le ayudó a Alexa Torrex con la ropa de la cena romántica con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Sofía Jaramillo reveló las razones por las que no ayudó a Alexa Torrex con la ropa que llevó a la cena romántica con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3.

Sofía Jaramillo se mostró contenta por el reencuentro de Alexa Torrex y Tebi.
Sofía Jaramillo se mostró contenta por el reencuentro de Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué Sofía Jaramillo no ayudó a Alexa Torrex con la ropa que usó en la cena romántica con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3?

El pasado 13 de mayo, Alexa regresó a la competencia como invitada y compartió un momento especial con Tebi en el que hablaron y aclararon aspectos de su relación sentimental.

La cucuteña optó por un vestido negro que resaltaba su figura y generó comentarios dentro y fuera del programa.

La modelo caleña explicó que, aunque considera a Alexa muy hermosa al natural, su personalidad hace que su vestimenta sea más llamativa y cargada de colores, algo que refleja quién es ella.

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Por eso, Jaramillo prefirió no intervenir en su elección de atuendo, pues cree que aconsejarla sería ir en contra de lo que representa.

Únicamente le sugirió no usar lentes de contacto, ya que opinó que se veía mejor sin ellos.

Sofía Jaramillo manifestó que su estilo es básico y sobrio, muy distinto al de Alexa, quien suele apostar por looks más atrevidos y vibrantes.

Según la caleña, cada mujer debe fluir con su esencia y vestirse de acuerdo con su ánimo, por lo que prefirió dejar que Torrex se expresara libremente.

Incluso en temas de maquillaje y peinado, Sofía aseguró que es tradicional y que no tenía sentido imponerle su visión a alguien con una personalidad tan marcada como la cucuteña.

Jaramillo recalcó que la mejor manera de apoyar a una compañera es permitirle mostrarse tal cual es, sin intentar modificar su estilo o su forma de proyectarse.

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¿Qué consejos le dio Sofía Jaramillo a Alexa Torrex sobre su relación sentimental con Tebi?

La modelo también confesó que no quiso darle consejos sobre sus sentimientos hacia Tebi.

Para ella, dentro del formato los vínculos se magnifican por el encierro y la convivencia, por lo que lo más prudente es esperar a que el modelo salga del reality y confirme si lo que vivieron se trató de una situación pasajera o si realmente comenzarán un noviazgo.

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