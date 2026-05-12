En las últimas horas, el nombre de Ángela Aguilar se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida cantante de música regional mexicana, sino que también, por confirmarse que ha estado atravesando por un complicado momento a nivel emocional.

En estos momentos la familia Aguilar se encuentra atravesando por un complicado momento a nivel emocional tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un importante integrante de su familia.

Con base en esto, Ángela dejó un doloroso mensaje en sus redes tras el fallecimiento del integrante de la familia, quien compartió valiosos momentos junto a ellos.

¿Quién fue el importante integrante que falleció en la familia de Ángela Aguilar?

La familia de Ángela Aguilar ha estado atravesando por un complicado momento a nivel emocional tras confirmarse la muerte de un importante integrante de su familia, pues, falleció la mascota de Aneliz Aguilar, hermana mayor de la cantante.

Así se confirmó el fallecimiento de la mascota de la hermana de Ángela Aguilar. | Foto: Freepik

La noticia en la que se confirmó el doloroso fallecimiento de la mascota de Aneliz fue a través de un comunicado oficial compartido en la cuenta oficial de Milina Pug a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro mil seguidores, en la que Aneliz expresó las siguientes palabras en la descripción de la publicación:

“Este fin de semana falleció Chancho por un accidente en la alberca. Nos duele muchísimo despedirnos de él. Fue un gran compañero para toda la familia, pero sobre todo para mi mamá. Un verdadero forever puppy. Tenía apenas 5 añitos y sentimos que le faltaba mucho por vivir, pero nos quedamos con la paz de saber que siempre fue un perrito feliz, dormilón, cariñoso y muy amado. Vamos a extrañar sus ladridos roncos, sus ronquidos, su carita y toda la ternura que traía a la casa. Te queremos siempre, Chancho. Gracias por tanto amor”, dice la descripción de la publicación.

¿Cuál fue el mensaje que dejó Ángela Aguilar tras el fallecimiento de la mascota de su hermana?

Este mensaje dejó Ángela Aguilar tras el fallecimiento de la mascota de su hermana. | AFP: Arturo Holmes

En medio del complicado momento por el que está atravesando Aneliz Aguilar, la hermana mayor de Ángela, la cantante aprovechó la oportunidad para expresarse al respecto en la publicación en la que se confirmó el fallecimiento de la mascota, pues, expresó las siguientes palabras: